الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رياضة

تعادل إنتر ميلان وسوسييداد بالشوط الأول وبنفيكا يتقدم على سالزبورج

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

دوري أبطال أوروبا، انتهى الشوط الأول من مواجهة إنتر ميلان الإيطالي ضد نظيره ريال سوسييداد الإسباني، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفشل فريق إنتر ميلان في اختراق دفاعات الفريق الإسباني الذي لجأ إلى الدفاع المنظم في مواجهة بطل إيطاليا، خاصة أن المباراة تحسم صدارة المجموعة بعد ضمان كل منهما التأهل منذ الجولة الماضية.

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بنفيكا يتقدم على سالزبورج النمساوي في مباراة تحصيل حاصل

وفي مباراة أخرى، ضمن نفس المجموعة، تقدم فريق بنفيكا الإيطالي على مضيفه ريد بول سالزبورج بثنائية نظيفة في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب ريد بول أرينا.

أحرز ثنائية بنفيكا كل من أنخيل دي ماريا بالدقيقة 32 ورافا سيلفا بالدقيقة 45.

 

ترتيب مجموعة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهات الجولة الأخيرة كالتالي:

إنتر ميلان: 11 نقطة.

ريال سوسييداد: 11 نقطة.

ريد بول سالزبورج: 4 نقاط.

بنفيكا: نقطة.

 

وشهد دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، موسم 2023-2024، تسجيل 247 هدفًا بعد نهاية الجولة الخامسة.

كانت الجولة الرابعة شهدت تسجيل عدد 44 هدفا وهو الأقل في المعدل التهديفي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مقارنة بباقي الجولات.


أهداف دور المجموعات بدوري الأبطال في الجولات الأربعة 

الجولة الأولى: 48 هدفا

الجولة الثانية: 55 هدفا

الجولة الثالثة: 46 هدفا

الجولة الرابعة: 44 هدفا

الجولة الخامسة: 54 هدفا

نتائج الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا

وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة كالتالي:

لاتسيو الإيطالي (2-0) سيلتك الإسكتلندي

شاختار دونيتسك الأوكراني (1-0) رويال أنتويرب البلجيكي

مانشستر سيتي الإنجليزي (3-2) لايبزيج الألماني

ميلان الإيطالي (1-3) بوروسيا دورتموند الألماني

فينورد روتردام الهولندي (1-3) أتلتيكو مدريد الإسباني

برشلونة الإسباني (2-1) بورتو البرتغالي

باريس سان جيرمان الفرنسي (1-1) نيوكاسل الإنجليزي

يونج بويز السويسري (2-0) سرفينا زفيزدا الصربي

إشبيلية الإسباني (2-3) بي إس في آيندهوفن الهولندي

جالطة سراي التركي (3-3) مانشستر يونايتد الإنجليزي

أرسنال الإنجليزي (6-0) لانس الفرنسي

ريال مدريد الإسباني (4-2) نابولي الإيطالي

ريال سوسييداد الإسباني (0-0) ريد بول سالزبورج النمساوي

بايرن ميونخ الألماني (0-0) كوبنهاجن الدنماركي

سبورتنج براجا البرتغالي (1-1) يونيون برلين الألماني

بنفيكا البرتغالي (3-3) إنتر ميلان الإيطالي

 

دوري أبطال أوروبا، التعادل السلبي شعار الشوط الأول في مجموعة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ

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