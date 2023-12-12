ريال مدريد يتأخر أمام برلين في الشوط الأول ونابولي يتقدم على براجا

دوري أبطال أوروبا، تأخر فريق ريال مدريد الإسباني أمام مضيفه يونيون برلين الألماني، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، على الملعب الأولمبي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سيطر ريال مدريد على مجريات الأمور، وكانت أولى الفرص في الدقيقة التاسعة بعدما تسلم بيلينجهام تمريرة رائعة من فاسكيز داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة وتصدى لها الحارس فريدريك رونوف.

Advertisements

وفي الدقيقة 11، سدد جود بيلينجهام الكرة من داخل منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 16، أرسل فران جارسيا تمريرة عرضية من جهة اليسار حولها خوسيلو برأسية قوية ارتطمت في العارضة ومرت لخارج الملعب.

بعدها سيطر ريال مدريد على الكرة دون خطورة على المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع، أحرز أصحاب الأرض يونيون برلين الهدف الأول عن طريق كيفين فولاند لينتهي الشوط بتقدم يونيون برلين على ريال مدريد بهدف نظيف.

تشكيل ريال مدريد اليوم أمام يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

وضم تشكيل ريال مدريد أمام يونيون برلين كلا من:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: فران - ألابا - ناتشو - فاسكيز.

خط الوسط: سيبايوس - فالفيردي - مودريتش - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: خوسيلو - رودريجو.

ترتيب مجموعة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، فيما يأتي يونيون برلين بالمركز الرابع برصيد نقطتين.

نابولي يتقدم على سبورتنج براجا في الشوط الأول

وفي مباراة أخرى، ضمن نفس المجموعة، تقدم فريق نابولي الإيطالي على ضيفه سبورتنج براجا بثنائية في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

أحرز ثنائية فريق نابولي في شباك سبورتنج براجا في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الأخيرة من دور لمجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، كلا من سردار ساتشي بالدقيقة التاسعة، وفيكتور أوسيمين بالدقيقة 34.

