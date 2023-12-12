الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

ريال مدريد يتأخر أمام برلين في الشوط الأول ونابولي يتقدم على براجا

ريال مدريد يتأخر
ريال مدريد يتأخر أمام يونيون برلين، فيتو

دوري أبطال أوروبا، تأخر فريق ريال مدريد الإسباني أمام مضيفه يونيون برلين الألماني، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، على الملعب الأولمبي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سيطر ريال مدريد على مجريات الأمور، وكانت أولى الفرص في الدقيقة التاسعة بعدما تسلم بيلينجهام تمريرة رائعة من فاسكيز داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة وتصدى لها الحارس فريدريك رونوف.

Advertisements

وفي الدقيقة 11، سدد جود بيلينجهام الكرة من داخل منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 16، أرسل فران جارسيا تمريرة عرضية من جهة اليسار حولها خوسيلو برأسية قوية ارتطمت في العارضة ومرت لخارج الملعب.

بعدها سيطر ريال مدريد على الكرة دون خطورة على المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع، أحرز أصحاب الأرض يونيون برلين الهدف الأول عن طريق كيفين فولاند لينتهي الشوط بتقدم يونيون برلين على ريال مدريد بهدف نظيف.

 

تشكيل ريال مدريد اليوم أمام يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

وضم تشكيل ريال مدريد أمام يونيون برلين كلا من:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: فران - ألابا - ناتشو - فاسكيز.

خط الوسط: سيبايوس - فالفيردي - مودريتش - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: خوسيلو - رودريجو.

 

ترتيب مجموعة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، فيما يأتي يونيون برلين بالمركز الرابع برصيد نقطتين.

 

نابولي يتقدم على سبورتنج براجا في الشوط الأول 

وفي مباراة أخرى، ضمن نفس المجموعة، تقدم فريق نابولي الإيطالي على ضيفه سبورتنج براجا بثنائية في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

أحرز ثنائية فريق نابولي في شباك سبورتنج براجا في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الأخيرة من دور لمجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، كلا من سردار ساتشي بالدقيقة التاسعة، وفيكتور أوسيمين بالدقيقة 34.
 

بث مباشر، مشاهدة بايرن ميونخ مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2023

دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتعادل أمام آيندهوفن بمشاركة النني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دوري ابطال اوروبا ريال مدريد يونيون برلين مباراة ريال مدريد ويونيون برلين نابولي سبورتنج براجا

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتعادل أمام آيندهوفن بمشاركة النني

قرعة سهلة لـ ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا 2023

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا 2023

تصل لحد السيول، خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء

حلا شيحة تعتذر عن تحريمها للفن

مصطفى الفقي يرصد أهم الملفات أمام الرئيس القادم

طوفان المقاطعة يضرب البراندات، زارا تعتذر وبوما تتراجع وستاربكس تخسر 13 مليار دولار

رئيس الوزراء الأسبق يكشف التحدي الأكبر للدولة بعد الانتخابات الرئاسية 2024

أخبار الحوادث اليوم.. مصرع شخصين في تصادم سيارة بالمعادي.. ونجل عم مرتكب مذبحة دار السلام: والده كان شاري له سيارة وشقة

Advertisements

منوعات

المزيد

طوفان المقاطعة يضرب البراندات، زارا تعتذر وبوما تتراجع وستاربكس تخسر 13 مليار دولار

اعتقال رئيس نادي أنقرة جوجو التركي بعد تعديه على حكم مباراة (فيديو)

حفلة عيد ميلاد في إحدى لجان الانتخابات الرئاسية بأسوان ( فيديو وصور)

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 12-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 12-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

المزيد

انفوجراف

المنصات الأكثر ترشحًا لجوائز الجولدن جلوب الـ81 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخفاش في المنام وعلاقته بالسحر والخوف والقلق

مجربة ومضمونة، 29 دعاء لتأخر الحمل

ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية