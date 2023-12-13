الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بالإتجار في مخدر الحشيش

مخدر الحشيش،فيتو
مخدر الحشيش،فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة، حبس 3 عاطلين 15يوما على ذمة التحقيقات،التي تجري معهم لاتهامهم بالإتجار في مخدر الحشيش، وذلك بعد ضبطهم بحوزتهم 7 كيلو جرامات من المخدر في منطقة النزهة.

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهمين الثلاثة، أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وزنت 7 كيلو جرامات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأنهم كانوا يستعدون لتوزيعها على عملائهم.

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تولت النيابة التحقيق، وقررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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إرسال عينة من مخدر الحشيش ضبطت بحوزة عاطل في حدائق القبة للمعمل الكيميائى

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المشدد 5 سنوات لملحن غنائي بتهمة الإتجار في الحشيش بالدقي

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

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