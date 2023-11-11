السبت 11 نوفمبر 2023
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حوادث

المشدد 5 سنوات لملحن غنائي بتهمة الإتجار في الحشيش بالدقي

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيه لملحن غنائي، وذلك لحيازته مخدر الحشيش بمحافظة الجيزة.


وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 3866 لسنة 2023 جنح الدقي والمقيدة برقم 2313 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، ان محمد. ن. م محبوس يبلغ من العمر 50 ويعمل ملحن غنائي ويقيم بإمبابة بمحافظة الجيزة، في يوم 14/3/2023 أحرز بقصد الإتجار جواهر مخدرة نبات الحشيش القنب، الحشيش، الميثامفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالأوراق، بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة.

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محكمة جنايات الجيزة الجيزة مخدر الحشيش جنح الدقي

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