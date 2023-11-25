السبت 25 نوفمبر 2023
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حوادث

إرسال عينة من مخدر الحشيش ضبطت بحوزة عاطل في حدائق القبة للمعمل الكيميائى

حشيش،فيتو
حشيش،فيتو

 طلبت نيابة شرق القاهرة إرسال عينة من مخدر الحشيش ضبطت بحوزة عاطل للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

المضبوطات 

وتجري النيابة التحقيق مع المتهم ضبط بحيازته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش وفرد خرطوش.

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزته (5 كجم لمخدر الحشيش- فرد خرطوش وطلقتين).

اعترف المتهم

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطه الإجرامي. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة حيازة المخدرات

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

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كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كما أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورًا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التي فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

الاتجار بالمخدرات المواد المخدرة عقوبة حيازة المخدرات قسم شرطة الحدائق نيابة شرق القاهرة معلومات جنائية القاهرة اليوم

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