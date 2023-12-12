دوري أبطال أوروبا، محمد النني يغادر مباراة آرسنال وآيندهوفن للإصابة

دوري أبطال أوروبا، غادر محمد النني لاعب منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي، مباراة فريقه ضد آيندهوفن الهولندي في بطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب تعرضه للإصابة خلال المباراة المقامة ضمن في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وشارك محمد النني كأساسي في تلك المباراة رفقة آرسنال، الذي ضمن بالفعل تأهله إلى دور الـ16، إلى جانب الصدارة، إلا أن النني لم يتمكن من استكمال المباراة، حيث اضطر إلى الخروج في الدقيقة 62، ودفع المدرب ميكيل أرتيتا بـ مارتن أوديجارد بدلًا منه.

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وتقدم فريق أرسنال الإنجليزي، على نظيره آيندهوفن الهولندي، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب "فيليبس"، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف أرسنال لاعبه إدوارد نيكيتاه في الدقيقة 42 بعد تمريرة من نيلسون إلى إدوارد نيكيتاه الذي سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء بالقدم اليسرى لتسكن الشباك.

وسيطر أرسنال على مجريات الأمور منذ بداية المباراة بتمريرات قصيرة متتالية بين لاعبي الجانرز في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريق المنافس.

وفي الدقيقة 18، أرسلت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح أرسنال من ركلة حرة عن طريق تروسارد على رأس هافرتز الذي سدد كرة بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 20، أهدر آيندهوفن فرصة ذهبية بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء على رأس يوربي فيرتيسين الذي سدد كرة ارتطمت بالقائم الأيمن.

وشهدت الدقيقة 22 فرصة أخرى لمصلحة آيندهوفن، بعد اختراق رائع من باكايوكو داخل منطقة الجزاء وسدد كرة لكنها مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 28، أطلق محمد النني نجم أرسنال ومنتخب مصر تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر.

وفي الدقيقة 42، أحرز إدوارد نيكيتاه هدف أرسنال بعد تمريرة من نيلسون إلى إدوارد نيكيتاه الذي سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء بالقدم اليسرى لتسكن الشباك، لينتهي الشوط بتقدم الجانرز بهدف نظيف.

تعادل لانس وإشبيلية في الشوط الأول

وفي مباراة أخرى ضمن نفس المجموعة، تعادل لانس الفرنسي مع نظيره إشبيلية الإسباني لبيا، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد بولار دولولي.

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، تشكيل فريقه لخوض مباراة آيندهوفن الهولندي، التي تقام على ملعب "فيليبس"، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل أرسنال أمام آيندهوفن، في دوري أبطال أوروبا، تواجد محمد النني نجم منتخب مصر في التشكيل الأساسي.

تشكيل آرسنال أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل أرسنال أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: سيدريك - ساليبا - جابرييل- كيور.

خط الوسط: محمد النني - جورجينهو - ترواسارد.

خط الهجوم: هافريتز - نيلسون - نيكيتاه.

ويحتل آرسنال صدارة ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، فيما يأتي آيندهوفن بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط.

وشهد دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، موسم 2023-2024، تسجيل 247 هدفًا بعد نهاية الجولة الخامسة.

كانت الجولة الرابعة شهدت تسجيل عدد 44 هدفا وهو الأقل في المعدل التهديفي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مقارنة بباقي الجولات.



أهداف دور المجموعات بدوري الأبطال في الجولات الأربعة

الجولة الأولى: 48 هدفا

الجولة الثانية: 55 هدفا

الجولة الثالثة: 46 هدفا

الجولة الرابعة: 44 هدفا

الجولة الخامسة: 54 هدفا

نتائج الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا

وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة كالتالي:

لاتسيو الإيطالي (2-0) سيلتك الإسكتلندي

شاختار دونيتسك الأوكراني (1-0) رويال أنتويرب البلجيكي

مانشستر سيتي الإنجليزي (3-2) لايبزيج الألماني

ميلان الإيطالي (1-3) بوروسيا دورتموند الألماني

فينورد روتردام الهولندي (1-3) أتلتيكو مدريد الإسباني

برشلونة الإسباني (2-1) بورتو البرتغالي

باريس سان جيرمان الفرنسي (1-1) نيوكاسل الإنجليزي

يونج بويز السويسري (2-0) سرفينا زفيزدا الصربي

إشبيلية الإسباني (2-3) بي إس في آيندهوفن الهولندي

جالطة سراي التركي (3-3) مانشستر يونايتد الإنجليزي

أرسنال الإنجليزي (6-0) لانس الفرنسي

ريال مدريد الإسباني (4-2) نابولي الإيطالي

ريال سوسييداد الإسباني (0-0) ريد بول سالزبورج النمساوي

بايرن ميونخ الألماني (0-0) كوبنهاجن الدنماركي

سبورتنج براجا البرتغالي (1-1) يونيون برلين الألماني

بنفيكا البرتغالي (3-3) إنتر ميلان الإيطالي