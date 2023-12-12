خبير يكشف لـ فيتو سر الدعم الأمريكي المطلق لتل أبيب

أخبار غزة، قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن اليوم: إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي على قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من 3 أسابيع.

من جانبه، قال الدكتور كرم سعيد الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في تصريحات خاصة لـ «فيتو»، إن الضغط الأمريكي على دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصي في السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن يعتبر ضغطا ناعما لا يحمل قوة أو لهجة خشنة تجبر تل أبيب على إنهاء عدوانها على قطاع غزة.

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وتابع سعيد: "الحرب كشفت عن الوجه القبيح للولايات المتحدة، خاصة مع الدعم المطلق الذي تقدمه واشنطن لتل أبيب خلال عدوانها علي غزة"، لافتا إلى أن أمريكا ستمضي في دعمها المطلق لإسرائيل والدليل على ذلك إرسال إدارة بايدن القذائف المضادة للدبابات لجيش الاحتلال خلال اليومين السابقين، كذلك موافقة الكونجرس منتصف الشهر الماضي على دعم تل أبيب بمساعدات تقدر 14 مليار دولار.

توظيف سياسي للحرب في غزة داخل الولايات المتحدة

وأضاف الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: "تصريحات الولايات المتحدة تأتي في سياق الإعراب عن القلق والمخاوف، ولا ترقي للإلزام أو الضغط الحقيقي علي دولة الاحتلال"، كاشفا عن أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لاسرائيل منذ أسبوعين، جاءت في إطار إعطاء الضوء الأخضر لإنهاء الهدنة في غزة.

واختتم سعيد: "هناك توظيف سياسي للحرب في غزة داخل الولايات المتحدة، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. أتصور أن واشنطن أعطت تل أبيب مهلة لتحقيق بعض أهدافها في قطاع غزة، وربما إذا طال أمد الحرب بعد ذلك فأعتقد أن إدارة بايدن قد تتخذ خطوات جادة للتهدئة".

بايدن يطالب بتغيير الحكومة الإسرائيلية

وطلب الرئيس الأمريكى، جو بايدن في فعالية لجمع التمويل لحملته الانتخابية في واشنطن، اليوم الثلاثاء، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تغيير حكومته المتشددة، وفق ما نقلت رويترز.

وتابع بايدن، إن الحكومة الإسرائيلية تعارض حل الدولتين مع الفلسطينيين، وهو المسار الذي دعت إليه واشنطن عقب اندلاع الحرب مع حركة حماس، وقال الرئيس الأمريكى "هذه أكثر حكومة محافظة في تاريخ إسرائيل".

وشدد بايدن، على أن سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا، مشيرا، أمضيت ساعات في التحدث مع القطريين والمصريين لتأمين إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة.

ولفت بايدن، "لو لم تكن هناك إسرائيل، لما كان هناك يهودي آمن في العالم"، وألمح إلى علاقته المعقدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إنه في موقف صعب.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، للصحفيين إن إسرائيل ليست استثناء من السياسة الأمريكية التي تنص على أن أي دولة تتلقى أسلحة أمريكية يجب أن تمتثل لقوانين الحروب فى إشارة إلى الفسفور الأبيض.