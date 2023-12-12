الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

خبير يكشف لـ فيتو سر الدعم الأمريكي المطلق لتل أبيب

بايدن ونتنياهو، فيتو
بايدن ونتنياهو، فيتو

أخبار غزة، قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن اليوم: إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي على قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من 3 أسابيع.

من جانبه، قال الدكتور كرم سعيد الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في تصريحات خاصة لـ «فيتو»، إن الضغط الأمريكي على دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصي في السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن  يعتبر ضغطا ناعما لا يحمل قوة أو لهجة خشنة تجبر تل أبيب على إنهاء عدوانها على قطاع غزة.

 

Advertisements

 

وتابع سعيد: "الحرب كشفت عن الوجه القبيح للولايات المتحدة، خاصة مع الدعم المطلق الذي تقدمه واشنطن لتل أبيب خلال عدوانها علي غزة"، لافتا إلى أن أمريكا ستمضي في دعمها المطلق لإسرائيل والدليل على ذلك إرسال إدارة بايدن القذائف المضادة للدبابات لجيش الاحتلال خلال اليومين السابقين، كذلك موافقة الكونجرس منتصف الشهر الماضي على دعم تل أبيب بمساعدات تقدر 14 مليار دولار.

 

توظيف سياسي للحرب في غزة داخل الولايات المتحدة

وأضاف الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: "تصريحات الولايات المتحدة تأتي في سياق الإعراب عن القلق والمخاوف، ولا ترقي للإلزام أو الضغط الحقيقي علي دولة الاحتلال"، كاشفا عن أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لاسرائيل منذ أسبوعين، جاءت في إطار إعطاء الضوء الأخضر لإنهاء الهدنة في غزة.

 

اقرأ ايضا: هل تنجح إسرائيل في إغراق أنفاق حماس بمياه البحر، خبراء يجيبون

 

واختتم سعيد: "هناك توظيف سياسي للحرب في غزة داخل الولايات المتحدة، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. أتصور أن واشنطن أعطت تل أبيب مهلة لتحقيق بعض أهدافها في قطاع غزة، وربما إذا طال أمد الحرب بعد ذلك فأعتقد أن إدارة بايدن قد تتخذ خطوات جادة للتهدئة".

 

بايدن يطالب بتغيير الحكومة الإسرائيلية

وطلب الرئيس الأمريكى، جو بايدن في فعالية لجمع التمويل لحملته الانتخابية في واشنطن، اليوم الثلاثاء، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تغيير حكومته المتشددة، وفق ما نقلت رويترز.

وتابع بايدن، إن الحكومة الإسرائيلية تعارض حل الدولتين مع الفلسطينيين، وهو المسار الذي دعت إليه واشنطن عقب اندلاع الحرب مع حركة حماس، وقال الرئيس الأمريكى "هذه أكثر حكومة محافظة في تاريخ إسرائيل".

وشدد بايدن، على أن سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا، مشيرا، أمضيت ساعات في التحدث مع القطريين والمصريين لتأمين إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة.

 

اقرأ أيضا: آخرها اغتيال أبو عبيدة.. أبرز 7 كذبات لجيش الاحتلال منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى

 

ولفت بايدن، "لو لم تكن هناك إسرائيل، لما كان هناك يهودي آمن في العالم"، وألمح إلى علاقته المعقدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إنه في موقف صعب.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، للصحفيين إن إسرائيل ليست استثناء من السياسة الأمريكية التي تنص على أن أي دولة تتلقى أسلحة أمريكية يجب أن تمتثل لقوانين الحروب فى إشارة إلى الفسفور الأبيض.

أكبر بنك جلود في العالم، سر سرقة أجساد شهداء فلسطين من قطاع غزة

آخرها اغتيال أبو عبيدة.. أبرز 7 كذبات لجيش الاحتلال منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بايدن نتنياهو جيش الاحتلال غزة قطاع غزة اخبار غزة الانتخابات الرئاسية الأمريكية

مواد متعلقة

بيان مصري شديد اللهجة للرد على مخطط تهجير الفلسطينيين إلى خارج غزة

بايدن ينقلب على نتنياهو: إسرائيل تفقد الدعم الدولي ولابد من تغيير حكومة تل أبيب المتشددة

نتنياهو يهزي: غزة لن تتحول إلى "فتحستان" بعد الحرب

القسام تصدر بيانا تكشف فيه عن خسائر فادحة بصفوف الاحتلال

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا 2023

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا 2023

تصل لحد السيول، خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء

حلا شيحة تعتذر عن تحريمها للفن

مصطفى الفقي يرصد أهم الملفات أمام الرئيس القادم

طوفان المقاطعة يضرب البراندات، زارا تعتذر وبوما تتراجع وستاربكس تخسر 13 مليار دولار

رئيس الوزراء الأسبق يكشف التحدي الأكبر للدولة بعد الانتخابات الرئاسية 2024

بث مباشر، مشاهدة بايرن ميونخ مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2023

Advertisements

منوعات

المزيد

طوفان المقاطعة يضرب البراندات، زارا تعتذر وبوما تتراجع وستاربكس تخسر 13 مليار دولار

اعتقال رئيس نادي أنقرة جوجو التركي بعد تعديه على حكم مباراة (فيديو)

حفلة عيد ميلاد في إحدى لجان الانتخابات الرئاسية بأسوان ( فيديو وصور)

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 12-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 12-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

المزيد

انفوجراف

المنصات الأكثر ترشحًا لجوائز الجولدن جلوب الـ81 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخفاش في المنام وعلاقته بالسحر والخوف والقلق

مجربة ومضمونة، 29 دعاء لتأخر الحمل

ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية