الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

ريم البارودي تشارك فى الانتخابات الرئاسية 2024 بإحدى مدارس مدينة نصر (صور)

ريم البارودي،فيتو
ريم البارودي،فيتو

أدلت منذ قليل، الفنانة ريم البارودي، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك في لجنة مدرسة الطبري بمدينة نصر. 

 

انتخابات الرئاسة 2024، وفتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية أبوابها في التاسعة صباحا، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، واليوم الأخير.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن رقم تلقي الشكاوى والاستفسارات فيما يتعلق بالتصويت والعملية الانتخابية، وذلك على رقم 19826. 

كما حسمت الهيئة الوطنية للانتخابات موقف بعض الاستفسارات ومنها:

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عدم جواز إدلاء الناخب في لجنة الوافدين طالما أنه موجود في محافظته

يحق لأي مواطن يحمل بطاقة رقم قومي حتى لو منتهية الإدلاء بصوته

نفاد بطاقات الاقتراع ببعض اللجان وتصويت 45% من قاعدة بيانات الناخبين

 

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك كثافة عالية وإقبالا من الناخبين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن هناك بعض اللجان الفرعية نفدت بها بطاقات الاقتراع، وتم إرسال عدد جديد من البطاقات الانتخابية لتلك اللجان لاستئناف عملية التصويت. 

 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة لمتابعة عملية التصويت، أن 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات. 

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة، ومنها: 

ظهور الرضع في ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024 بشبرا الخيمة (صور)

 

الإسعاف تستجيب لمواطن طلب نقله للإدلاء بصوته الانتخابي في مطروح (صور)

 

طوابير لكبار السن أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ (صور)

 

طلاب مدرسة الراهبات في الأقصر يشاركون المواطنين فرحتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)

 

طلاب جامعة الأزهر يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان مدينة نصر (فيديو وصور)

 

30 صورة ترصد زحام الناخبين أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

 

أغاني ورقص بالأعلام، احتفالات المصريين أمام اللجان الانتخابية بالجيزة (فيديو وصور)

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