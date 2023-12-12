احتفالات بالألعاب النارية والزغاريد أمام لجان الانتخابات الرئاسية بأسيوط (فيديو)

تواصل لجان محافظة أسيوط استقبال الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالمحافظة في اليوم الثالث والأخير.

وتشهد لجان المحافظة إقبالا شديدًا وحشودا شعبية غير مسبوقة للإدلاء بأصواتهم والقيام بواجبهم الدستوري واختيار الرئيس القادم لمصر.

ألعاب نارية وزغاريد في احتفالات لجان أسيوط

وشهدت لجنة أسيوط الرسمية للغات احتفالات صاحبتها الاغاني الوطنية فيما أدى عدد من الشباب الألعاب النارية وارتفعت زغاريد السيدات وسط حالة من الاحتفالات للمشاركة في الانتخابات.

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في ذات السياق أوضح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن اللجان شهدت تواجدًا كثيفًا من كل أطياف المواطنين للمشاركة في رسم خريطة المستقبل للأجيال القادمة، وكان من اللافت حضور كبار السن والسيدات المصطحبات أطفالهن ما يدل على وعي المرأة بقوة دورها في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن فضلا عن ذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والفتيات رافعين أعلام مصر مرددين الأغاني الوطنية التي تطلقها السماعات الضخمة في كل مكان في أجواء احتفالية كبيرة.



وكان اللواء عصام سعد قد تابع أعمال التوصصيت في اللجان من غرفة العمليات الرئيسية بمقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ولم ترصد أي شكاوى وتسير العملية الانتخابية بانتظام في جميع اللجان والمقار الانتخابية علي مستوي المحافظة دون أي معوقات مشيرًا إلى وجود تنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية.

رفع حالة الطوارئ



وأكد المحافظ استمرار رفع حالة الطوارىء بكافة أجهزة المحافظة مشيرًا إلى أن دور الأجهزة التنفيذية تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان لوافدين، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت في الانتخابات، موزعين على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

ولفت إلى إنه تم تخصيص لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلًا عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط وتضم قائمة المرشحين كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم وتم تحديد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة 2024 ، فتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية أبوابها في التاسعة صباحا، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، واليوم الأخير.

ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية 2024 عبر هذا الرابط.

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وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن رقم تلقي الشكاوى والاستفسارات فيما يتعلق بالتصويت والعملية الانتخابية، وذلك على رقم 19826.

كما حسمت الهيئة الوطنية للانتخابات موقف بعض الاستفسارات ومنها:

عدم جواز إدلاء الناخب في لجنة الوافدين طالما أنه موجود في محافظته

يحق لأي مواطن يحمل بطاقة رقم قومي حتى لو منتهية الإدلاء بصوته

نفاد بطاقات الاقتراع ببعض اللجان وتصويت 45% من قاعدة بيانات الناخبين

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك كثافة عالية وإقبالا من الناخبين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن هناك بعض اللجان الفرعية نفدت بها بطاقات الاقتراع، وتم إرسال عدد جديد من البطاقات الانتخابية لتلك اللجان لاستئناف عملية التصويت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة لمتابعة عملية التصويت، أن 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة، ومنها:

ظهور الرضع في ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024 بشبرا الخيمة (صور)

الإسعاف تستجيب لمواطن طلب نقله للإدلاء بصوته الانتخابي في مطروح (صور)

طوابير لكبار السن أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ (صور)

طلاب مدرسة الراهبات في الأقصر يشاركون المواطنين فرحتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)

طلاب جامعة الأزهر يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان مدينة نصر (فيديو وصور)

30 صورة ترصد زحام الناخبين أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

أغاني ورقص بالأعلام، احتفالات المصريين أمام اللجان الانتخابية بالجيزة (فيديو وصور)

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