رؤساء لجان يساعدون ذوي الاحتياجات وكبار السن في ثالث أيام الانتخابات بالغربية

تتواصل المشاهد الإنسانية في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية في الغربية، حيث خرج المستشار محمد محمود أبو حسين المشرف على لجنة ٦٢ مغتربين كفر الزيات، من اللجنة عدة مرات لمساعدة مواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وسمح للناخبين بالتصويت خارج اللجنة نظرًا لحالتهم الصحية.

كما خرج المستشار أحمد رمضان المشرف على لجنة 55 بمدرسة الشهيد أحمد نبيل عمارة نمطاي بمركز زفتي من اللجنة لمساعدة مواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، وسمح للناخبة بالتصويت خارج اللجنة نظرا لحالتها الصحية وتابع محافظ الغربية ذلك من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

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وخرج العديد من المستشارين لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في مشاهد تملؤها الإنسانية.



وفي لفتة إنسانية، نقلت سيارة إسعاف في محافظة الغربية، مسان مريضا أصر على الإدلاء بصوته في العرس الانتخابي 2024 .

وأشاد محافظ الغربية بالمشاهد الإنسانية في الانتخابات في المحافظة، مشيرا إلى أن مشهد توافد واصطفاف المواطنين وكبار السن وذوي الهمم على اللجان الانتخابية يؤكد أن الشعب المصري هو صاحب القرار في اختيار رئيسه وأنه على وعي كامل بمصلحة الوطن.