سيدة تفقد وعيها أثناء الإدلاء بصوتها في بني سويف

شهدت اللجنة رقم 3 ومقرها جمعية الشبان المسلمين بمدينة بني سويف، سقوط سيدة اثناء الإدلاء بصوتها فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وتم إسعافهم بمعرفة طبيب تصادف وجوده بالقرب من مقر اللجنة.

وقالت صِديقة حسين محمد، ٤٣ سنة إنها أصيب بإعياء مفاجئ، نتيجة انتظره فترة طويلة في طابور الناخبين، ما تسبب في فقدانها للوعي، داخل اللجنة، عقب انتهائها من الإدلاء بصوتها، وقام نجلها المرافق لها بنقلها بمعاونة مشرفي اللجنة إلى مكتب مجاور لمقر اللجنة.

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وأضافت أنها مصابة بمرض التهاب رئوي ولكنها رغم ظروفها المرضية حرصت على المشاركة فى انتخابات الرئاسة، والادلاء بصوتها.

وقال توني عثمان، رئيس نادي الشبان المسلمين، إنه فوجئ أثناء تواجده باللجنة بسيدة تسقط فاقدة للوعي، وقام بنقله لمكتبه واستدعاء طبيب صديق له، وقام بإسعافها وأستردت وعيها، وغادرت مقر اللجنة بعد تحسن حالتها.

وفي سياق آخر، قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بجولة شملت مركزي إهناسيا وببا، تفقد خلالها عددًا من اللجان والمقار الانتخابية، في ثالث أيام انتخابات الرئاسة 2024، والتي تختتم مساء اليوم، بعد انطلاقها منذ الأحد الماضي داخل لجان ومقار الاقتراع بالمحافظة،والتي تشمل 497 لجنة فرعية داخل 450 مقرًا انتخابيًا، بجانب 4 لجان للمغتربين والوافدين.

وخلال الجولة تابع المحافظ سير أعمال التصويت والاقتراع في اليوم الثالث والأخير، داخل عدد من اللجان والمقار الانتخابية والتي شملت: لجنة مدرسة شعبان صديق بقرية النويرة، ولجنة 1 ولجنة 2 الفرعيتين بالمقر الانتخابي بمجلس مدينة إهناسيا، وفي ببا: لجنة مدرسة فاطمة الثانوية بنات، والمقر الانتخابي بمجلس قروي سدس (لجنتى 28 و29) ولجنة 54 بمدرسة الشهيد محمد سيد أحمد الابتدائية.

واطمأن المحافظ على استمرار توافر التجهيزات اللازمة لتسهيل إجراء العملية الانتخابية، والتأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات وفقا للخطة التي أعدتها المحافظة للانتخابات الرئاسية وبحسب تعليمات الهيئة الوطنية المشرفة على العملية الانتخابية، فيما يتعلق بمستوى التجهيزات وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة.

حيث أشار المحافظ إلى متابعته الدائمة لسير الانتخابات سواء من خلال مركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة أو من خلال الجولات والمرور الميداني لقيادات المحافظة، فضلاُ عن التواصل المستمر بين مركز السيطرة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات، لتذليل أية معوقات واستمرار توافر التيسيرات اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع على غرار أول وثاني يوم وحتى انتهاء التصويت مساء اليوم، والتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ، وتوفير الاحتياجات المستجدة أولًا بأول، ورصد الوضع بمحيط اللجان، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.

وخلال متابعته لسير الانتخابات، حرص المحافظ على التقاط صور تذكارية مع المواطنين، مشيدًا بإقبالهم على الإدلاء بأصواتهم وحرصهم على اصطحاب أطفالهم أثناء أدائهم لهذا الواجب، في مشهد وطني يعكس وعى أهالى بني سويف، وحبهم لوطنهم لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على الوطن ومقدراته، مؤكدًا أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، واجب على كافة الناخبين ممن لهم حق التصويت، لاسيما في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها الدولة المصرية والتحديات الخارجية والإقليمية والعالمية.

رافق المحافظ خلال الجولة، كل من: ناصر سيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، ونواب رؤساء المدن ورؤساء المجالس القروية بالمركزين.

لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة 2024 ، فتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية أبوابها في التاسعة صباحا، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، واليوم الأخير.

ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية 2024 عبر هذا الرابط.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن رقم تلقي الشكاوى والاستفسارات فيما يتعلق بالتصويت والعملية الانتخابية، وذلك على رقم 19826.

كما حسمت الهيئة الوطنية للانتخابات موقف بعض الاستفسارات ومنها:

عدم جواز إدلاء الناخب في لجنة الوافدين طالما أنه موجود في محافظته

يحق لأي مواطن يحمل بطاقة رقم قومي حتى لو منتهية الإدلاء بصوته

نفاد بطاقات الاقتراع ببعض اللجان وتصويت 45% من قاعدة بيانات الناخبين

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك كثافة عالية وإقبالا من الناخبين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن هناك بعض اللجان الفرعية نفدت بها بطاقات الاقتراع، وتم إرسال عدد جديد من البطاقات الانتخابية لتلك اللجان لاستئناف عملية التصويت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة لمتابعة عملية التصويت، أن 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة، ومنها:

ظهور الرضع في ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024 بشبرا الخيمة (صور)

الإسعاف تستجيب لمواطن طلب نقله للإدلاء بصوته الانتخابي في مطروح (صور)

طوابير لكبار السن أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ (صور)

طلاب مدرسة الراهبات في الأقصر يشاركون المواطنين فرحتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)

طلاب جامعة الأزهر يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان مدينة نصر (فيديو وصور)

30 صورة ترصد زحام الناخبين أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

أغاني ورقص بالأعلام، احتفالات المصريين أمام اللجان الانتخابية بالجيزة (فيديو وصور)