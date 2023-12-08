الجمعة 08 ديسمبر 2023
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منوعات

فشلت في الدفاع عن نفسها، استمرار نزيف خسائر ستاربكس بسبب المقاطعة

ستاربكس، فيتو
ستاربكس، فيتو

فشلت شركة المقاهي الأمريكية “ستاربكس” في الدفاع عن نفسها، واستمرت في نزيف الخسائر، بسبب المقاطعة في المنطقة العربية نظرا لدعمها للكيان الصهيوني.

وأسفرت حملات المقاطعة وإضرابات الموظفين، وضعف الإقبال على العروض الترويجية، عن انخفاض القيمة السوقية لستاربكس، بنحو 10.9 مليارات دولار، ما أدى إلى محو 9.4% من قيمتها، بالإضافة إلى تأثير إضرابات الموظفين، وضعف النشاط الترويجي.

حملات المقاطعة والإضرابات ضد ستاربكس، فيتو

دعم دولة الاحتلال

وحاولت الشركة أن تنفي دعم دولة الاحتلال، وأصدرت ستاربكس في المنطقة بيانًا علّقت فيه حول قضية دعهما لجيش الاحتلال الإسرائيلي أو للحكومة الإسرائيلية بالقول، إنها "مجرد شائعة مغرضة لا تمت إلى الحقيقة بأي صلة.. لا تقدم ستاربكس، أي نوع من الدعم المالي للحكومة الإسرائيلية، أو للجيش الإسرائيلي".

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كما أعلنت نقابة عمال ستاربكس وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، وذلك وفقًا لمبادئ النقابة الداعمة للحقوق والحريات.

وأكدت النقابة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن النقابة تدين جميع أشكال الاحتلال والتهجير والفصل العنصري، ومخاطر الإبادة التي يواجهها الفلسطينيون.

انخفاض أسهم ستاربكس

وخلال 19 يومًا منذ 16 نوفمبر الماضي، انخفضت أسهم ستاربكس 8.96%، ما يعادل خسارة تقارب 11 مليار دولار، وسط تقارير المحللين عن تباطؤ المبيعات والاستجابة الضعيفة لعروض موسم العطلات، وفقًا لتقرير نشره  "بيزنس إنسايدر"، نقلًا عن صحيفة "نيوزويك" الأمريكية.

نزيف الخسائر، فيتو


وتراجعت أسهم ستاربكس 12 جلسة متتالية في سوق الأسهم، وهي أطول سلسلة مسجلة على الإطلاق منذ طرح الشركة للاكتتاب العام في 1992، ويبلغ سعر تداول السهم حاليًا حوالي 95.80 دولارًا  بانخفاض عن أعلى مستوى سنوي، سجله وبلغ 115 دولارًا.

حملة لمقاطعة علامات تجارية عالمية

وجاءت مقاطعة ستاربكس ضمن حملة لمقاطعة علامات تجارية عالمية بسبب دعمها لإسرائيل، ما دفع فرع الشركة في مصر مثلًا، إلى تسريح عدد كبير من موظفيه.
وتعيش ستاربكس، التي تمتلك أكثر من 35 ألف فرع حول العالم، في 86 دولة، تحديًا كبيرًا للحفاظ على سمعة علامتها التجارية في ظل هذه المقاطعة.

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شركة ستاربكس حرب إسرائيل على غزة القيمة السوقية لستاربكس العروض الترويجية

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