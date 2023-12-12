الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رياضة

سانتوس البرازيلي يسعى لاستعادة نيمار في 2025

نيمار دا سيلفا، فيتو
نيمار دا سيلفا، فيتو

كشفت تقارير صحفية أن نادي سانتوس البرازيلي، يرغب في استعادة نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي، خلال عام 2025، بعد انتهاء عقده مع النادي السعودي.

 

تفاصيل خطة سانتوس لاستعادة نيمار

وأكدت صحيفة "جلوبو" البرازيلية، أن سانتوس يسعى من الآن لعودة نيمار مرة أخرى في صيف 2025، بعد نهاية عقده مع الهلال السعودي، حيث يسعى النادي البرازيلي لاستغلال علاقته مع والد اللاعب التي عادت أفضل مما كانت عليه في الفترة الماضية.

وانضم نيمار دا سيلفا انضم إلى الهلال السعودي قادمًا من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ووقع على عقد لمدة 2025، حيث يسعى سانتوس لضم لاعبه السابق بعد انتهاء رحلته في أوروبا وآسيا.

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ويعاني نيمار حاليًا من إصابة بقطع في الرباط الصليبي تجعله يغيب عن الهلال، بعدما تعرض لها في سبتمبر الماضي مع منتخب البرازيل خلال مواجهة أوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية.

نيمار رحل عن سانتوس في صيف 2013 إلى برشلونة الإسباني مقابل 88 مليون يورو، كأغلى صفقة تخرج من الدوري البرازيلي وقتها.

وقضى نيمار 4 سنوات في برشلونة، حقق خلالهم جميع البطولات الممكنة، قبل الرحيل إلى باريس سان جيرمان في 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البلوجرانا.

وكان نادي سانتوس العريق هبط إلى دوري الدرجة الثانية في البرازيل، لأول مرة في تاريخه منذ 111 عاما، بعد خسارته أمام فريق فورتاليزا بنتيجة 2-1، قبل أيام، ضمن آخر جولات الدوري البرازيلي للموسم الحالي 2023.

 

من ناحية أخرى، كشفت تقارير طبية عن آخر التطورات  بمراحل التأهيل البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، للتعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف أخصائي العلاج الطبيعي، ثامر الشهراني، عن تطورات تأهيل النجم البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد خضوعه لجراحة الصليبي والغضروف.

وذكر الشهراني عبر حسابه على منصة (إكس)، أن المقطع الأخير لتأهيل نيمار، أظهر معاناة النجم البرازيلي مع العلاج الطبيعي وثني واستقامة الركبة بعد عملية الرباط الصليبي التي أجراها.

وكتب ثامر الشهراني عبر حسابه الرسمي: "يجري نيمار تمرين لتنشيط عضلة الفخذ وثني الركبة، وصول الثني للزاوية 90 تقريبًا وعادة بعد 25 يوم من العملية يكون الثني أكثر".

وواصل الطبيب المختص بإصابات الملاعب: "لكن بسبب صعوبة عملية نيمار وإصابة الغضروف قد يكون فيه موانع تمنعه عن زيادة الضغط على الركبة حاليًا، لا زال فيه انتفاخ في الركبة (طبيعي) للآن.

وسبق أن خضع نيمار لعملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروجواي، والتي انتهت بخسارة البرازيل 2-0، في تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكشف تقرير صحفي إسباني، عن سعي الهلال السعودي لإبرام صفقة من صفوف برشلونة، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة؛ لتعويض الإصابة الطويلة للبرازيلي نيمار.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة، هو أحد المرشحين لخلافة نيمار في الهلال، والذي تلقى عرضا من النادي السعودي في الصيف الماضي لكنه أغلق الباب تماما.

وأشار التقرير، إلى أن هناك بعض الأسماء المرشحة أيضا مثل جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد، وفيكتور أوسيمين مهاجم نابولي.

وكان برشلونة قد تعاقد مع رافينيا قادما من ليدز يونايتد في صيف 2022، مقابل 57 مليون يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين أخرى كمتغيرات إضافية.

ويحتاج برشلونة لبيع بعض اللاعبين لحل أزماته المالية، ويمكن أن يكون رافينيا خيارا جيدا خاصة وأنه لا يلعب بشكل منتظم مع البلوجرانا في الوقت الحالي.

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