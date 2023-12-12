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رياضة

تغيير موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تغيير موعد مباراة
تغيير موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، رسميا تغيير موعد مباراة ليفربول وتشيلسي التي تقام في شهر يناير المقبل، على ملعب "الأنفيلد" ضمن في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

تغيير موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان رسمي تغيير موعد مباراة ليفربول وتشيلسي ليصبح يوم الأربعاء 31 يناير، في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة، بدلًا من العاشرة.

وكانت مباراة الفريقين في الدور الأول من البطولة، هذا الموسم، على ملعب "ستامفورد بريدج" قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

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ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد، يوم الأحد القادم، في قمة منافسات الجولة السابعة عشر على ملعب "الأنفيلد".

ويحتل ليفربول حاليًا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، في حين أن تشيلسي لديه 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

 

من ناحية أخرى، رفض أحد لاعبي الدوري الإنجليزي من قادة الأندية العشرين، ارتداء الشارة الملونة، الخاصة بدعم المثليين، خلال إحدى المباريات، لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وكان الدوري الإنجليزي قد أعلن تخصيصه فترة 2 إلى 7 ديسمبر الحالي، لدعم الأشخاص المثليين، سواء في عالم كرة القدم أو خارجها.

وسلطت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، الضوء على رفض أنيل أحمدهودزيتش، لاعب شيفيلد يونايتد، ارتداء الشارة خلال مواجهة ليفربول يوم الأربعاء الماضي في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي خسرها شيفيلد بهدفين دون رد.

 

وذكرت الصحيفة الإنجليزية أن أنيل أحمدهودزيتش قد كُلف بارتداء شارة القيادة في تلك المباراة، في ظل غياب جون إيجان وكريس باشام، وأنه نتيجة لذلك، رفض أنيل أحمدهودزيتش ارتداء الشارة الملونة، وفضّل ارتداء شارة القيادة العادية.

وسُئل المدير الفني لفريق شيفيلد يونايتد، كريس وايلدر، عن الأمر حيث رد: "لم أكن أعلم، إنه ليس قرارًا للنادي أو قرارًا شخصيًا، أنا فقط لم أكن أعرف أنه فعل ذلك".

وأوضحت الصحيفة أن أنيل أحمدهودزيتش هو أول لاعب في الدوري الإنجليزي يرفض الشارة الملونة، طوال الـ7 سنوات، عندما طُبق نظام الجولات الداعمة للمثليين.

 

أول لاعب في الدوري الإنجليزي يرفض ارتداء شارة دعم المثليين

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