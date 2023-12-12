البنك الدولي يحدد تمويلا جديدا بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لإغاثة غزة

أعلن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، عن تمويل جديد بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، لتوفير الإغاثة الطارئة ‏للمتضررين في قطاع غزة.‏

برنامج الأغذية العالمي



ويشمل التمويل الجديد 10 ملايين دولار للقسائم والطرود الغذائية، والتي ستصل إلى ما يقدر بنحو 377 ألف شخص، وسيتم تسليمها بشكل عاجل من خلال برنامج الأغذية العالمي، وفقا لبيان من البنك الدولي.



وأضاف البيان أن برنامج الصندوق الاستئماني للطوارئ الصحية والتأهب التابع للبنك الدولي، خصص مبلغ 10 ملايين دولار آخر، مقدم من اليابان وألمانيا، من أجل توفير الرعاية الطبية والإمدادات للأغراض الإنسانية، وسيتم تقديمه من خلال "يونيسف" ومنظمة الصحة العالمية، كجزء من مشروع الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية في غزة، والذي سيوفر لنحو 10% من سكان القطاع الرعاية الطبية الطارئة.

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إغاثة اهالي قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي



وأوضح البنك الدولي في بيانه، أن مبلغ الـ20 مليون دولار الجديد هو جزء من حزمة إجمالية قدرها 35 مليون دولار، يخصصها البنك الدولي كمنح على أساس طارئ لتوفير الإغاثة للمتضررين في غزة، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل تسليم مبلغ أولي قدره 15 مليون دولار للإغاثة الطارئة.



ولفت البنك الدولي في بيانه كذلك، أنه أجرى أخيرًا، تحليلًا حول الأثر الاقتصادي للصراع الحالي على الاقتصاد الفلسطيني، وأكد أنه عندما يسمح الوضع بذلك، سيوف يستكمل التقييم السريع للأضرار والاحتياجات، بالتعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية وشركاء التنمية الآخرين.

وأوضح أن عمليات التقييم السريع للأضرار، هي عبارة عن تقارير تحليلية للبنك الدولي، تعمل على تقييم الأضرار المادية والآثار الاقتصادية، في حالات ما بعد الصراع وما بعد الكوارث، وتوفر تقييما أساسيا لاحتياجات جهود التعافي وإعادة التأهيل.

