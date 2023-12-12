المركز الإعلامي للمشيخة: رابطة خريجي الأزهر لا تخضع لأي إشراف من الإمام الأكبر

أوضح المركز الإعلامي للأزهر أنه بخصوص بعض الطلبات التي تَرِدُ لمشيخة الأزهر وتخصُّ الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، فإن الرابطة لا تخضع لأي إشراف إداري أو تنفيذي من فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

مجلس إدارة الرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف

وأشار المركز الإعلامي للأزهر أنَّ شيخ الأزهر قرر إعفاء نفسه رسميًّا من منصب رئيس مجلس إدارة الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، وذلك في الجلسة الدوريَّة للمجلس الأعلى للأزهر المنعقدة بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠٢١، وإسناد رئاسة الرابطة العالمية لخريجي الأزهر منذ ذلك الوقت إلى أ. د. محمد المحرصاوي، بصفته رئيسًا لجامعة الأزهر وقتذاك.

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مشيرًا إلى أنَّه منذ ذلك الحين وكل نشاط رابطة خريجي الأزهر وقراراتها وجولاتها الخارجية تتم بالتنسيق بين أعضاء مجلس إدارة الرابطة الحالي.

وفد الأزهر والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر يلتقي المشير خليفة حفتر

وكان المشير خليفة حفتر - القائد العام للقوات المسلحة الليبية، والشيخ سعد رقرق - رئيس مجلس قبائل برقة، وممثلو القبائل والمدن الليبية قد استقبل في مقر إقامته بمطار بنغازي، وفدا رفيع المستوى من علماء الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر؛ لتقديم التعازي في ضحايا إعصار دانيال، وعقد سلسلة لقاءات مع المسئولين وقيادات الفرع.



في كلمته رحب المشير خليفة حفتر - القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بوفد الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، التى يرأسها فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، كما تقدم بالشكر والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، معبرًا عن أسمى آيات الشكر لمصر؛ لدعمها ومساندتها وتضامنها مع الشعب الليبي في هذه المحنة، مؤكدًا على قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين والشعبين، كما أشاد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب ودعم الحلول السلمية للأزمات العربية وترسيخ الوطنية ودعم الاستقرار والأمن للشعوب العربية.



من جانبه، أشاد أ.د محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، بحفاوة الاستقبال وسعادة الوفد بلقاء المشير خليفة حفتر، وممثلي القبائل والفروع، كما نقل تحيات فضيلة الإمام الأكبر للشعب الليبي أجمع، مؤكدا أن فرع المنظمة ومكاتبه بليبيا يعمل على ترسيخ وسطية الإسلام ويسعى لتفنيد الأفكار المتطرفة، من خلال الدورات التدريبية التي تعقدها المنظمة بهدف رفع الكفاءة العلمية للأئمة والعلماء إلى جانب الرد على الذين يتعرضون للإسلام بالإساءة، كما أشار إلى أن المنظمة تصدر عدة مطبوعات تعالج قضايا فكرية هامة، كما أنها تستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة في نشر الفكر الوسطي الصحيح.