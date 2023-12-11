الشروط ورابط التقديم، فتح باب المشاركة في إقامة شعائر شهر رمضان بالجامع الأزهر

أعلن الجامع الأزهر الشريف، عن فتح باب المشاركة في إقامة الشعائر الدينية لشهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٤هـ، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمتميزين من العاملين بالأزهر الشريف، للمشاركة في الشعائر والمقارئ التي تعقد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية، بما يتناسب ومكانة الجامع الأزهر، باعتباره أحد أهم المعالم الدينية في العالم الإسلامي، ومركزا بارزا في نشر الثقافة الإسلامية، وذلك وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر.

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الشعائر الدينية خلال شهر رمضان بالجامع الأزهر

وتتضمن الشعائر الدينية التي تقام في الجامع الأزهر خلال شهر رمضان، صلاة التراويح والقيام خلال الشهر الفضيل، والمقارئ طوال أيامه، وصلاة التهجد في العشر الأواخر، وتقام هذه الشعائر تحت إشراف الإدارة العامة للجامع الأزهر.

شروط العمل بالجامع الأزهر خلال شهر رمضان

وسوف يتم اختيار المشاركين وفقا للشروط التالية:

- أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف.

- إجادة القراءات العشر أو بعض منها، بما لا يقل عن ثلاث روايات.

- حسن الصوت والأداء.

- حُسن المظهر بما يتناسب مع مكانة الجامع الأزهر.

- اجتياز الاختبارات والمقابلات. الشخصية المُعدة لذلك.

-مدة التقديم عشرة أيام.

وعلى الراغبين في المشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط، التقدم عبر هذا الرابط

يأتي هذا برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، ود. أحمد همام مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.