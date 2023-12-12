الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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محافظات

انتخابات الرئاسة 2024، المرشح الرئاسي حازم عمر يزور لجنة المدرسة العسكرية بدمنهور (فيديو وصور)

زيارة المرشح حازم
زيارة المرشح حازم عمر لدمنهور،فيتو

رصدت  فيتو زيارة المرشح الرئاسي  حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري لمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية داخل المحافظة.

واستقبل المرشح الرئاسي حازم عمر مؤيديه أمام لجنة مدرسة الثانوية العسكرية بدمنهور، مرافقا خلال الزيارة اللواء محمد صلاح ابوهميلة، الأمين العام للحزب، المنسق العام للحملة الانتخابية، وكان في استقباله أحمد حسن رمضان أمين عام الحزب بالبحيرة وياسر كمال مسؤول الحملة وأمين عام مساعد الحزب بالبحيرة.

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وأكد عمر على ضرورة وأهمية مشاركة الناخبين في استحقاق دستوري كواجب وطني ليالي بصوته الناخب  لمن يراه الأصلح والأقدر على تحمل المسئولية قائلا للناخبين،انزلوا للتعبير عن إرادتكم، حتى وإن كانت في صالح أي مرشح آخر لأن مشاركتكم تعني تعبير عن إرادة حقيقية مضيفا أن الانتخابات تسير بشكل جيد ومشرف والجميع يعبر عن رأيه بحرية.

 

 

لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024 

انتخابات الرئاسة 2024، فتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية أبوابها في التاسعة صباحا، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، واليوم الأخير. 

 

 

 ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية 2024 عبر هذا الرابط.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن رقم تلقي الشكاوى والاستفسارات فيما يتعلق بالتصويت والعملية الانتخابية، وذلك على رقم 19826. 

 

كما حسمت الهيئة الوطنية للانتخابات موقف بعض الاستفسارات ومنها:

عدم جواز إدلاء الناخب في لجنة الوافدين طالما أنه موجود في محافظته

يحق لأي مواطن يحمل بطاقة رقم قومي حتى لو منتهية الإدلاء بصوته

 

نفاد بطاقات الاقتراع ببعض اللجان وتصويت 45% من قاعدة بيانات الناخبين

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك كثافة عالية وإقبالا من الناخبين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن هناك بعض اللجان الفرعية نفدت بها بطاقات الاقتراع، وتم إرسال عدد جديد من البطاقات الانتخابية لتلك اللجان لاستئناف عملية التصويت. 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة لمتابعة عملية التصويت، أن 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات. 

 

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة، ومنها: 

ظهور الرضع في ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024 بشبرا الخيمة (صور)

 

الإسعاف تستجيب لمواطن طلب نقله للإدلاء بصوته الانتخابي في مطروح (صور)

 

طوابير لكبار السن أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ (صور)

 

طلاب مدرسة الراهبات في الأقصر يشاركون المواطنين فرحتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)

 

طلاب جامعة الأزهر يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان مدينة نصر (فيديو وصور)

 

30 صورة ترصد زحام الناخبين أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

 

أغاني ورقص بالأعلام، احتفالات المصريين أمام اللجان الانتخابية بالجيزة (فيديو وصور)

 

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