الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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محافظات

توافد المواطنين على اللجان الانتخابية في أسوان (فيديو وصور)

الناخبين فى لجان
الناخبين فى لجان اسوان، فيتو

قبل ساعات من غلق لجان  الانتخابات الرئاسية 2 204 شهدت مختلف اللجان بالمراكز والمدن والقرى حشودا كبيرة من المواطنين وسط ترديد الأغانى الوطنية، ورفع أعلام مصر.

ومن جانبه حث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جميع مواطني المحافظة بمواصلة النزول والمشاركة بكثافة فى  الانتخابات لممارسة حقهم الدستوري، والتعبير عن إرادتهم فى صناديق الاقتراع كحق دستورى وواجب وطنى.

وأشار إلى أن المحافظة وضعت كافة الإمكانيات، وأوجه الدعم اللوجستى لضمان نجاح العملية الانتخابية، وأكد اللواء أشرف عطية على أن وعى أبناء محافظة أسوان فى تحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة فى الوعى السياسى، والمشاركة الفعالة وبقوة فى الانتخابات الرئاسية، والظهور بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لزهرة الجنوب.

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وتجدر الإشارة إلى أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية تضم أيضًا 12 لجنة للوافدين ( المغتربين )  منهم 6 لجان بمركز أسوان ( مدرسة اللغات المتميزة، مدرسة محمد الدمرداش، مدرسة الصداقة الثانوية المشتركة، شركة جنوب الوادى للإستصلاح الزراعى، وأيضًا مدرسة أبو سمبل الإبتدائية بمدينة أبو سمبل السياحية، علاوة على مدرسة أبو الريش الثانوية المشتركة )، وكذا لجنة بمركز نصر النوبة داخل مدرسة الحكمة للتعليم الأساسى بوادى النقرة، بالإضافة إلى عدد 2 لجنة بمركز إدفو بمدرستى البصيلية الثانوية المشتركة، وسليمان على الثانوية، فضلًا عن عدد 2 لجنة بمركز كوم أمبو بالإدارة الزراعية ومركز شباب كوم أمبو، وأخيرًا مدرسة بنبان الثانوية المشتركة بنين بمركز دراو.

 

لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024 

انتخابات الرئاسة 2024، فتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية أبوابها في التاسعة صباحا، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، واليوم الأخير. 

 

 

 ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية 2024 عبر هذا الرابط.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن رقم تلقي الشكاوى والاستفسارات فيما يتعلق بالتصويت والعملية الانتخابية، وذلك على رقم 19826. 

 

كما حسمت الهيئة الوطنية للانتخابات موقف بعض الاستفسارات ومنها:

عدم جواز إدلاء الناخب في لجنة الوافدين طالما أنه موجود في محافظته

يحق لأي مواطن يحمل بطاقة رقم قومي حتى لو منتهية الإدلاء بصوته

 

نفاد بطاقات الاقتراع ببعض اللجان وتصويت 45% من قاعدة بيانات الناخبين

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك كثافة عالية وإقبالا من الناخبين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن هناك بعض اللجان الفرعية نفدت بها بطاقات الاقتراع، وتم إرسال عدد جديد من البطاقات الانتخابية لتلك اللجان لاستئناف عملية التصويت. 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة لمتابعة عملية التصويت، أن 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات. 

 

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة، ومنها: 

ظهور الرضع في ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024 بشبرا الخيمة (صور)

 

الإسعاف تستجيب لمواطن طلب نقله للإدلاء بصوته الانتخابي في مطروح (صور)

 

طوابير لكبار السن أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ (صور)

 

طلاب مدرسة الراهبات في الأقصر يشاركون المواطنين فرحتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)

 

طلاب جامعة الأزهر يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان مدينة نصر (فيديو وصور)

 

30 صورة ترصد زحام الناخبين أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

 

أغاني ورقص بالأعلام، احتفالات المصريين أمام اللجان الانتخابية بالجيزة (فيديو وصور)

 

 

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