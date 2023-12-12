محافظ الأقصر يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية في آخر أيام التصويت

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر سير أعمال لجنة مدرسة العشى الثانوية المشتركة بدائرة مركز ومدينة الزينية ولجان مدرسة الطارف للتعليم الأساسي المشتركة، والمقر الانتخابي لقرية البعيرات - مدرسة الشهيد حسن محمد جلال، والوحدة المحلية لقرية الأقالتة، ومركز شباب الأقالتة المطور بدائرة مركز ومدينة القرنة ولجنة مجمع مدارس منشأة العمارى الابتدائية (مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة) بدائرة مركز ومدينة الأقصر.

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فى ضوء متابعة سير أعمال مقار اللجان الانتخابية فى اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة 202‪4 بمراكز ومدن محافظة الأقصر، في آخر يوم لحق التصويت، وذلك بمرافقة العميد عمر حسن رئيس الإدارة المركزية لمكتب شئون المحافظ والعميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية وحسام محمدين مهران رئيس مركز ومدينة القرنة ومحسن الشامى مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومسئول الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر.

انتخابات الرئاسة المصرية



وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتدُّ في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع الناخب بخطه أو بصمته –مرة واحدة– في الخانة المخصَّصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

يتأكد رئيس اللجنة من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتم رج زجاجة الحبر قبل فتحها.

ويجب ألا يُصب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر.

ويتأكد من رئيس اللجنة من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى.

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.

ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.

لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة 2024، فتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية أبوابها في التاسعة صباحا، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، واليوم الأخير.

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ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية 2024 عبر هذا الرابط.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن رقم تلقي الشكاوى والاستفسارات فيما يتعلق بالتصويت والعملية الانتخابية، وذلك على رقم 19826.

كما حسمت الهيئة الوطنية للانتخابات موقف بعض الاستفسارات ومنها:

عدم جواز إدلاء الناخب في لجنة الوافدين طالما أنه موجود في محافظته

يحق لأي مواطن يحمل بطاقة رقم قومي حتى لو منتهية الإدلاء بصوته

نفاد بطاقات الاقتراع ببعض اللجان وتصويت 45% من قاعدة بيانات الناخبين

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك كثافة عالية وإقبالا من الناخبين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن هناك بعض اللجان الفرعية نفدت بها بطاقات الاقتراع، وتم إرسال عدد جديد من البطاقات الانتخابية لتلك اللجان لاستئناف عملية التصويت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة لمتابعة عملية التصويت، أن 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة، ومنها:

ظهور الرضع في ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024 بشبرا الخيمة (صور)

الإسعاف تستجيب لمواطن طلب نقله للإدلاء بصوته الانتخابي في مطروح (صور)

طوابير لكبار السن أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ (صور)

طلاب مدرسة الراهبات في الأقصر يشاركون المواطنين فرحتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)

طلاب جامعة الأزهر يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان مدينة نصر (فيديو وصور)

30 صورة ترصد زحام الناخبين أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

أغاني ورقص بالأعلام، احتفالات المصريين أمام اللجان الانتخابية بالجيزة (فيديو وصور)

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