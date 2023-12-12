الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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محافظات

إقبال أهالي قرية ترعة الشيخ ناصر بالأقصر على لجان الانتخابات (صور)

أهالي قرية ترعة
أهالي قرية ترعة الشيخ ناصر بالأقصر، فيتو

حرص أهالي قرية ترعة الشيخ ناصر بمركز إسنا في محافظة الأقصر، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث احتشد الناخبون في طوابير ممتدة أمام لجان الاقتراع، وذلك منذ فتح اللجان في الساعة التاسعة صباحًا.

 


وأكد الناخبون حرصهم على استخدام حقهم القانوني وأن يكون لهم دور في اختيار رئيسهم المنتخب لفترة رئاسية جديدة تبدأ عام ٢٠٢٤ وتستمر حتى عام ٢٠٢٣، لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

 

لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024 

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انتخابات الرئاسة 2024، فتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية أبوابها في التاسعة صباحا، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، واليوم الأخير. 

 

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 ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية 2024 عبر هذا الرابط.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن رقم تلقي الشكاوى والاستفسارات فيما يتعلق بالتصويت والعملية الانتخابية، وذلك على رقم 19826. 

 

كما حسمت الهيئة الوطنية للانتخابات موقف بعض الاستفسارات ومنها:

عدم جواز إدلاء الناخب في لجنة الوافدين طالما أنه موجود في محافظته

يحق لأي مواطن يحمل بطاقة رقم قومي حتى لو منتهية الإدلاء بصوته

 

نفاد بطاقات الاقتراع ببعض اللجان وتصويت 45% من قاعدة بيانات الناخبين

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك كثافة عالية وإقبالا من الناخبين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن هناك بعض اللجان الفرعية نفدت بها بطاقات الاقتراع، وتم إرسال عدد جديد من البطاقات الانتخابية لتلك اللجان لاستئناف عملية التصويت. 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة لمتابعة عملية التصويت، أن 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات. 

 

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة، ومنها: 

ظهور الرضع في ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024 بشبرا الخيمة (صور)

 

الإسعاف تستجيب لمواطن طلب نقله للإدلاء بصوته الانتخابي في مطروح (صور)

 

طوابير لكبار السن أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ (صور)

 

طلاب مدرسة الراهبات في الأقصر يشاركون المواطنين فرحتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)

 

طلاب جامعة الأزهر يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان مدينة نصر (فيديو وصور)

 

30 صورة ترصد زحام الناخبين أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

 

أغاني ورقص بالأعلام، احتفالات المصريين أمام اللجان الانتخابية بالجيزة (فيديو وصور)

 

 

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