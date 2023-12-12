متطوعو وزارة الشباب في الأقصر يساعدون كبار السن في انتخابات الرئاسة (صور)

في لفتة جميلة ورائعة ظهر متطوعو وزارة الشباب والرياضة، بمحافظة الأقصر يقدمون الدعم لكبار السن الذين يتوافدون على المقار الانتخابي لتسهيل عملية الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024.



وأكدت رُفيدة محمد حجاج نائب مسؤول متطوعي وزارة الشباب والرياضة بالأقصر عن مباراة شباب يدير شباب، لـ«بوابة فيتو» أن طواقم المبادرة حرصت على مساعدة الناخبين منذ أول أيام بدء انتخابات الرئاسة بالأقصر، حيث يقوم البعض بعملية الاستعلام عن المقر الانتخابي للناخب، والبعض الآخر يقوم بمساعدة كبار السن الذين يتوكاؤن على العكازات، والكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا أن المتطوعين موزعين على كافة لجان انتخابات الرئاسة بمراكز ومدن محافظة الأقصر.

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يشار إلى أن المبادرة الشبابية «شباب يدير شباب yly» يقودها متطوعو وزارة الشباب والرياضة، وهم فريق من شباب وفتيات مثقفون يصل عددهم إلى 90 شخصا بالأقصر، يعملون على خطة مميزة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتكون نقطة لتطوير ودعم كافة شباب الأقصر،

والمبادرة الشبابية، حققت مساعيها ونجاحات متعددة منذ عام 2018 في تنظيم الفعاليات بكافة أرجاء محافظة الأقصر.



وفي ذات السياق تشهد العملية الانتخابية الرئاسية بمحافظة الأقصر انتظام كامل دون رصد أي معوقات أو مشاكل تخص سير عملية انتخاب الرئاسة باليوم الثالث على التوالي والأخير، وكانت اللجان الانتخابية فتحت أبوابها منذ تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءا من اليوم الثلاثاء.

لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة 2024، فتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية أبوابها في التاسعة صباحا، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، واليوم الأخير.

ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية 2024 عبر هذا الرابط.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن رقم تلقي الشكاوى والاستفسارات فيما يتعلق بالتصويت والعملية الانتخابية، وذلك على رقم 19826.

كما حسمت الهيئة الوطنية للانتخابات موقف بعض الاستفسارات ومنها:

عدم جواز إدلاء الناخب في لجنة الوافدين طالما أنه موجود في محافظته

يحق لأي مواطن يحمل بطاقة رقم قومي حتى لو منتهية الإدلاء بصوته

نفاد بطاقات الاقتراع ببعض اللجان وتصويت 45% من قاعدة بيانات الناخبين

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك كثافة عالية وإقبالا من الناخبين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن هناك بعض اللجان الفرعية نفدت بها بطاقات الاقتراع، وتم إرسال عدد جديد من البطاقات الانتخابية لتلك اللجان لاستئناف عملية التصويت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة لمتابعة عملية التصويت، أن 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة، ومنها:

ظهور الرضع في ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024 بشبرا الخيمة (صور)

الإسعاف تستجيب لمواطن طلب نقله للإدلاء بصوته الانتخابي في مطروح (صور)

طوابير لكبار السن أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ (صور)

طلاب مدرسة الراهبات في الأقصر يشاركون المواطنين فرحتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)

طلاب جامعة الأزهر يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان مدينة نصر (فيديو وصور)

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