السيسي يصدق على تعديل 4 قوانين

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 48 مكرر (ب)، الصادر في 4 ديسمبر 2023، وعددها رقم 49 مكرر، الصادر في 10 ديسمبر 2023، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل 4 قوانين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل، وجائزة الدولة للمبدع الصغير، وقانون العقوبات.

-تصديق الرئيس السيسي على قانون رقم 183 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020، فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

-والتصديق على قانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

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-والتصديق على قانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات



-والتصديق على قانون رقم 186 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.