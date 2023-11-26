الأحد 26 نوفمبر 2023
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اقتصاد

قرار جمهوري بتعيين طارق الخولي نائبا لمحافظ البنك المركزي المصري لمدة عام

البنك المركزى، فيتو
البنك المركزى، فيتو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارا جمهوريا نشرته الجريدة الرسمية اليوم، بتعيين طارق الخولي نائبا لمحافظ البنك المركزي المصري لمدة عام، كما تم تجديد تعيين رامي أبو النجا نائبا لمحافظ البنك المركزي لنفس المدة، وذلك اعتبارًا من غد الإثنين 27 نوفمبر 2023. 

 

 

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