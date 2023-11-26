قرار جمهوري بتعيين طارق الخولي نائبا لمحافظ البنك المركزي المصري لمدة عام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارا جمهوريا نشرته الجريدة الرسمية اليوم، بتعيين طارق الخولي نائبا لمحافظ البنك المركزي المصري لمدة عام، كما تم تجديد تعيين رامي أبو النجا نائبا لمحافظ البنك المركزي لنفس المدة، وذلك اعتبارًا من غد الإثنين 27 نوفمبر 2023.

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