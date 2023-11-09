السيسي يصدق على قانون استغلال وتشغيل ميناء سفاجا البحرى

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 مكرر (د)، الصادر أول نوفمبر 2023، تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 176 لسنة 2023، بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا.

ونص القانون في مادته الأولى على أن "يمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة" تحت التأسيس، والمزمع تأسيسها من تحالف شركات أبو ظبى للموانئ "شركة مساهمة عامة" - جولدن أنكور شيبس أوبريتور ليمتد- سيلفر أنكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد (وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به)

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وتكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عامًا تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.