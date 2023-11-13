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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

السيسي يصدق على 5 قوانين خاصة بالبحث عن البترول في الصحراء الغربية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على خمسة قوانين خاصة بالبحث عن البترول واستغلاله في عدد من مناطق الصحراء الغربية في مصر، وملاحق الاتفاقيات الخاصة بذلك.
 

ففي عدد الجريدة الرسمية رقم 8 (مكرر)، الصادر في 26 فبراير 2023، نشرت تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢٣، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بى. فى. للبحث عن البترول، واستغلاله فى منطقة جنوب لاجيا بخليج السويس (ج.م.ع.)، وملحق الاتفاقية الخاصة بذلك.


-كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 8 مكرر (أ)، الصادر في 26 فبراير 2023، التصديق على القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٣، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بى. فى. البحث عن البترول، واستغلاله فى منطقة غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع.)، وملحقات الاتفاقية.


-ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 8 مكرر (هـ)، الصادر في 26 فبراير 2023، تصديق الرئيس السيسي على القانون رقم 12 لسنة 2023، بالترخیص لوزیر البترول والثروة المعدنیة، فى التعاقد مع الھیئة المصریة العامة للبترول، وشركة أیوك برودكشن بى.فى. وشركة دانا بترولیوم غرب أبو الغرادیق ال تى دى وشركة إینا- اندستریا نافتا دي.دي.، لتعدیل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٩٤، للبحث عن البترول واستغلالھ فى منطقة غرب أبو الغرادیق بالصحراء الغربیة (ج.م.ع.)، وملحقات الاتفاقية.

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-ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 8 مكرر (و)، الصادر في 26 فبراير 2023، تصديق الرئيس السيسي على القانون رقم 13 لسنة 2023، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي.فى. للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع) وملحق الاتفاقية.


-ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 مكرر (و)، الصادر في 11 أبريل 2023، تصديق الرئيس السيسي على القانون رقم 21 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المساهمة الوطنية "نافتوجاز أوف أوكريين"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية (ج. م. ع)، وملحق الاتفاقية.

 


 

 

 

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