إعادة فتح طريق مرسى علم - إدفو بشكل جزئي

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري عن فتح طريق (مرسى علم/ ادفو) جزئيا، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بمحافظة قنا، على أن يتم فتح الطريق كليًا بعد الانتهاء من ترميم الطبانات ورفع الإطماءات.

وكانت الإدارة العامة للمرور قررت في وقت سابق غلق طريق مرسى علم - إدفو أمام حركة السيارات، بسبب السيول التي تعرض لها الطريق.

وقال مصدر أمنى إن قرار غلق طريق مرسى علم - إدفو احترازيًا أمام حركة السيارات، بسبب السيول التي تعرض لها الطريق وحرصا على سلامة المواطنين.

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وجاء ذلك بناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية، خاصة على محافظات جنوب الصعيد.

وأضاف محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية، أنهت جاهزيتها لخطة الطوارئ ومواجهة السيول، وعمل دوريات لمتابعة صيانة مخرات السيول، ومتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العام بديوان المحافظة، في حالة حدوث أى طوارئ والتدخل الفوري عبر فرق مواجهة الطوارئ،

ووجه إدارة المرور باتخاذ كافة التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق، واستعداد فرق الطوارئ بجميع شركات المرافق، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة متصلة بشكل دائم مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، كما يتم التواصل بشكل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمدن لتلقى البلاغات والشكاوى من المواطنين والتعامل الفورى معها.

ومن جانبه ناشد محافظ قنا، المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر، خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة، مع الالتزام بإرشادات المرور والسرعات المقررة، وعدم استخدام فرامل السيارة على الطرق التي تتساقط عليها مياه الأمطار.

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