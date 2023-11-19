حالة الطقس في مصر اليوم الأحد، انخفاض الحرارة، وأمطار متفاوتة الشدة ورعدية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس في مصر اليوم الأحد، الموافق 19 نوفمبر 2023.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الأحد يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا، وتصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

وأشارت إلى أنه يصاحب ذلك نشاط رياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجة الحرارة بقيمة تتراوح من 2 إلى 36 درجة مئوية، وتسقط الأمطار المتوسطة وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، على العلمين الضبعة الإسكندرية شمال محافظة البحيرة وكفر الشيخ، واعتبارًا من الساعة 2 ظهرًا تمتد إلى شمال محافظة الدقهلية ودمياط وبورسعيد.

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الأمطار متوسطة الشدة

والأمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا، تكون على السلوم وأجزاء من مطروح وجنوب محافظتي البحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، وتمتد مساءً إلى القاهرة الجيزة والقليوبية الإسماعيلية والسويس.

وتصير الأمطار خفيفة وتكون متوسطة على الفيوم وبني سويف وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس، وتصبح الأمطار متفاوتة الشدة تصل لحد السيول على الصحراء الغربية وشمال الصعيد وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى اضطراب ملاحة بحرية، على البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح من 60 إلى 70 كم/س، وترتفع الأمواج من 3 إلى 5 أمتار.