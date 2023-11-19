الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حالة الطقس في مصر اليوم الأحد، انخفاض الحرارة، وأمطار متفاوتة الشدة ورعدية

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس في مصر اليوم الأحد، الموافق 19 نوفمبر 2023.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الأحد يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا، وتصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

وأشارت إلى أنه يصاحب ذلك نشاط رياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجة الحرارة بقيمة تتراوح من 2 إلى 36 درجة مئوية، وتسقط الأمطار المتوسطة وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، على العلمين الضبعة الإسكندرية شمال محافظة البحيرة وكفر الشيخ، واعتبارًا من الساعة 2 ظهرًا تمتد إلى شمال محافظة الدقهلية ودمياط وبورسعيد.

Advertisements

 

الأمطار متوسطة الشدة

 والأمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا، تكون على السلوم وأجزاء من مطروح وجنوب محافظتي البحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، وتمتد مساءً إلى القاهرة الجيزة والقليوبية الإسماعيلية والسويس.

وتصير الأمطار خفيفة وتكون متوسطة على الفيوم وبني سويف وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس، وتصبح الأمطار متفاوتة الشدة تصل لحد السيول على الصحراء الغربية وشمال الصعيد وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى اضطراب ملاحة بحرية، على البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح من 60 إلى 70 كم/س، وترتفع الأمواج من 3 إلى 5 أمتار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس في مصر أمطار متفاوتة الشدة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حالة الطقس في مصر اليوم الأحد

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الأحد 19-11-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد 19-11-2023 فى مصر

الأكثر قراءة

اليوم، نظر دعوى بطلان انتخابات نادي الزمالك

حالة الطقس في مصر اليوم الأحد، انخفاض الحرارة، وأمطار متفاوتة الشدة ورعدية

تل أبيب: حماس لم تعلم مسبقا بحفل "نوفا"، ونيران صديقة أصابت المحتفلين

نشرة الأخبار، الاحتلال يقتحم جنين، استشهاد والدة لاعب السكة الحديد وأخته في غزة، "التموين" تحدد موعد انتهاء أزمة السكر

سر احتفاظ بوسي بصورها مع هشام ربيع رغم الطلاق

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، وأبرزها مباراة سيراليون ومصر

تفاصيل مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بجلسة البرلمان، اليوم

إليسا تزور مقر روتانا مجددا على هامش حفلها في موسم الرياض

Advertisements

منوعات

المزيد

ضربة لـ إيلون ماسك، انفجار صاروخ "ستارشيب"

مشهد يدمي القلوب، قوات الاحتلال تمنع سيارة إسعاف من المرور، وتجبر طاقمها على الترجل (فيديو)

أكبر رئيس أمريكي وزوجته يعيشان أيامهما الأخيرة

أول تعليق من لاعب السكة الحديد على استشهاد والدته وأخته في العدوان الإسرائيلي على غزة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 18-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-11-2023

ارتفاع سعر ساندوتش دومتي جنيهين

المزيد

انفوجراف

أحمد حلمي.. كيف قادته الصدفة إلى أول طريق النجاح؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية