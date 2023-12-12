الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة شاب بالشارع بالقاهرة

الطب الشرعي،فيتو
الطب الشرعي،فيتو

تجري نيابة مدينة نصر تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة شاب ملقى في ظروف غامضة بأحد شوارع مدينة نصر.

تفريغ كاميرات المراقبة 

وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما أمرت بالاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة بالمنطقة محل الواقعة تمهيدا لتفريغها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها. 

وجود شبهة من عدمه

ومن خلال التحريات الأولية، تبين أن سبب الوفاة هو سقوط الشاب من أعلى عقار، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وبيان ثمة وجود شبهة جنائية بالواقعة من عدمه.

Advertisements

العثور على جثة

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بالعثور الغامض على جثة شاب ملقى بأحد شوارع دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

txt

التصريح بدفن جثة الطفلة ضحية الدهس أسفل عجلات أتوبيس مدرستها بطريق مصر الإسماعيلية

txt

الأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور علي جثة طفل لقيط بالمعادي

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.


ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

نيابة مدينة نصر مدينة نصر كاميرات مراقبة قسم شرطة مدينة نصر ثالث في ظروف غامضة شوارع مدينة نصر شبهة جنائية

مواد متعلقة

التصريح بدفن جثة الطفلة ضحية الدهس أسفل عجلات أتوبيس مدرستها بطريق مصر الإسماعيلية

قرارات عاجلة من النيابة بعد العثور علي جثة طفل بجوار مرور المعادي

تفاصيل التحقيقات في العثور علي جثة أجنبي داخل فندق بالدقي

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة العثور على جثة شاب معلقة في عمود كهرباء بالغربية

النيابة تطلب تحريات المباحث حول العثور على جثة شخص مقتول في أكتوبر

التحقيقات تكشف سر العثور على جثة داخل شقة في بولاق الدكرور

الأكثر قراءة

سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق خلال الساعات القادمة

الاستعدادات الأخيرة لانطلاق مهرجان الجونة السينمائي (صور)

جوائز جلوب سوكر 2023، الأهلي وكولر يصلان للتصفيات النهائية

أسعار الدواجن والبيض اليوم، 10 جنيهات ارتفاعًا في سعر الفراخ البلدي بالأسواق

اسكريبت بقلم السفير، سفارة تركيا بالقاهرة تحتفي بذكرى الأميرة قدرية بفيلم وثائقي (فيديو وصور)

تعرف على جوائز كأس العالم للأندية 2023

ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، العملة الخضراء تصل لقمم جديدة (تحديث لحظى)

زغلول صيام يكتب: عندما لا يكون إعلاميا ويعطي دروسا للإعلاميين!

Advertisements

منوعات

المزيد

4 ممنوعات تجنبيهم مع طفلك الرضيع حفاظا على صحته

ملاية وجبة صعيدي، السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في الأقصر باليوم الثالث (صور)

للمرة الثانية، محافظ الوادي الجديد يمنح رحلات عمرة لمسنين بلجنة انتخابية في الداخلة (صور)

فوائد الميرمية، تخفض الكوليسترول ومهمة للمرأة في سن اليأس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

لماذا قالوا عنه الفتى المدلل لنور الشريف.. حكاية صدفة صنعت نجومية أحمد العوضي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح والمساء، نص الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

تفسير رؤية الرئيس في المنام وعلاقة بالتخلص من المشكلات

الإفتاء توضح حكم جهاز العروس إذا ماتت قبل الزفاف

المزيد
الجريدة الرسمية