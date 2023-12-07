ننشر تقرير الطب الشرعي لضحية القتل على يد أبيها وشقيقها بالصف

حصل موقع "فيتو" علي تقرير الطب الشرعي للفتاة ضحية القتل علي يد أبيها وشقيقها لسوء سلوكها وذيع صيتها وسط أهالي منطقة الصف.

كشف تقرير مصلحة الطب الشرعي، أنه بإجراء الصفة التشريحية للمتوفية "ياسمين" تبين أن الإصابات الظاهرية جميعًا إصابات حيوية حديثة معاصرة لتاريخ الواقعة الوارد، وأن الآثار الإصابية الموصوفة إصابات ذات طبيعة طعنية وقطعية، حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة وطرف مدبب أيا كان نوعها وجائزة الحدوث من السلاح المضبوط "سكين".

Advertisements

وأشار إلى أن الإصابات الأخرى حدثت عن طريق المصادمة بجسم أو أجسام صلبة رضية بعضها ذو سطح خشن أيا كان نوعها وجائزة الحدوث من عصا أو جزع شجرة، وتعزي الوفاة إلى مجموعة الإصابات الظاهرية والطعنية، وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة ونزيف أعلى سطح المخ وتهتك بنسيج الرئة اليميني ونسيج الكبد ونزيف دموي غزير بتجويفي الصدر والبطن، مما ادي الي الوفاة وكل منها بمفرده وعلي حدا من شأنه وكاف لاحداث الوفاة.



كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، "بسام. ع. ج" 27 سنة عاطل، "عبد النبي. ج. ح"47 سنة عاطل، و"محمود.م.ع"40 سنة مقاول، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات المقيدة برقم 2 لسنة 2022 جنایات مركز الصف.

جاء في أمر الإحالة أنه في يوم ٦/ ۱۰ / ۲۰۲۱، قام أب ونجله بقتل ابنتهم" ياسمين. ع" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منها، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء، وما أن ظفروا بها حتى قام الثاني بالتعدي عليها ضربا بعصي أتبعه الثالث بذات الضربات إلى أن سقطت أرضا، ثم أنهال عليها الأول طعنا بسكين بأماكن متفرقة بجسدها قاصدين قتلها، فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أكد مجري التحريات انه توصل الي صحة الواقعة بقيام المتهمين بارتكاب الواقعة، اثر سوء سلوك المجني عليها، ورغبة منهم في غسل عارهم وعار عائلتهم بأيديهم لخروجها عن العادات والتقاليد العائلية المعروفة بين عائلات العرب ومنعًا من معايرتهم في القرية بهذا العار، فاتفقوا فيما بينهم علي قتلها ونفاذًا لذلك أتموا جريمتهم حسبما جاء.

وقالت شقيقة المجني عليها "جومانا.ح" سن 7 سنوات، بانها كانت متواجده بالمنزل حال وقوع الحادث وأنها سمعت صوت ضجيج فخرجت رفقه شقيقها لاستبيان الامر, فأبصرت المجني عليها مسجاه علي ظهرها أرضًا غارقة في دمائها حال تواجد المتهمين محرزًا الأول سكين والثاني والثالث عصي.