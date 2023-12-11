الإثنين 11 ديسمبر 2023
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حوادث

التصريح بدفن جثة الطفلة ضحية الدهس أسفل عجلات أتوبيس مدرستها بطريق مصر الإسماعيلية

التصريح بدفن جثة
التصريح بدفن جثة الطفلة ضحية الدهس،فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بالتصريح بدفن جثة طفلة بواقعة مصرع تلميذة أسفل عجلات أتوبيس مدرستها بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وذلك بعد انتهاء تقرير الطب الشرعي.

 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لطفلة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مى ه س، 8 سنوات، مصابة بكسور بجسدها وبعمل التحريات تبين أن الطفلة كانت عائدة من مدرستها فى أتوبيس وبعد نزولها لم ينتبه السائق بمرورها أمام الأتوبيس وتحرك مما تسبب فى سقوطها أسفل عجلات الأتوبيس ودهسها ولقت مصرعها.

 

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وعلى الفور القى القبض على السائق وتم التحفظ على الأتوبيس وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

رد متعلقات حوادث الطرق 

ومن جهة أخرى، كان المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة اللواء هنري إبراهيم، قد وجه مناشدة للمواطنين بضرورة رد المتعلقات الشخصية الخاصة بمصابي حوادث الطرق.  

سلوكيات مؤسفة 

وقال المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، خلال بيان إعلامي إنه من السلوكيات المؤسفة حقا للإنسانية تجريد ضحية حادث الطريق من متعلقاته الشخصية، بخاصة والمتعلقات الشخصية لن تفيد احد، ولكنها قد تكون ذات أهمية خاصة تفيد ذويه كالموبايل والأوراق الثبوتية وغيرهما من البطاقات ذات الأهمية الخاصة. 

أهمية المتعلقات الشخصية 

بالإضافة إلى إن هذه المستندات والمتعلقات تكون من أهم الأشياء التي تساعد في العثور على ضحايا حوادث الطرق، كما إن أهالي ضحايا الحوادث يكونون في اشد الحاجة إلى ما عثر عليه من مال كان فى حوزته وقت وقوع الحادث، وقد يكون هذا المال غير مملوك له. 

دعوة عامة 

ولذلك تدعو الشبكة الوطنية للطوارئ  والسلامة العامة، كافة المواطنين ممن يتصادف وجودهم وقت الحادث ان يتقوا الله ويحافظوا على هذه المتعلقات الشخصية والأموال ان وجدت في مثل هذه الظروف، ويقوموا بتسليمها للسلطات المختصة  لكى تقوم بتوصيلها الى ذوى المصاب خاصة وإن أى شخص عرضة لأن يكون هو الضحية لا قدر الله وهذا هو ما يتوجب على أي إنسان فعله . 

التعامل مع مصابي الحوادث 

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال  تصريحات خاصة أدلى بها ل"فيتو"،  المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على انقاذ حياة المصابين. 

التعامل بواسطة المسعفين 

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث. 

تحذير هام 

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء اصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة

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