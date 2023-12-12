طريقة عمل البطاطا فى الفرن، بمكونات بسيطة واقتصادية

طريقة عمل البطاطا في الفرن، البطاطا الحلوة من الخضروات المهمة والشهيرة التى لها مذاق مميز وتقدم ساخنة لذا هى تقدم فى فصل الشتاء لتمنح الشعور بالدفء.

وطريقة عمل البطاطا في الفرن، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها بطرق مختلفة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل البطاطا في الفرن.

مكونات عمل البطاطا في الفرن:

كيلو بطاطا حلوة

كيلو إلا ربع لبن حليب

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة قرفة

2 ملعقة زبد أو قشدة حسب الرغبة

طريقة عمل البطاطا في الفرن:

نحضر البطاطا ونغسلها جيدا ونقشرها.

ثم نقطعها حلقات متوسطة ليست سميكة وليست رفيعة.

ثم نرصها فى صينية فرن ونرش عليها القرفة.

نذوب السكر في اللبن الحليب ونصب اللبن على البطاطا.

ثم نضع على الوجه الزبد أو القشدة.

ونرفع صينية الفرن على البوتجاز حتى يغلى اللبن.

ثم ندخل الصينية فى الفرن الساخن حتى يحمر لونها ونتأكد من نضج البطاطا.

ثم نخرجها وتقدم ساخنة مع اللبن حيث تمنح الشعور بالدفء.

ويمكن إضافة المكسرات المجروشة البطاطا عند التحضير حسب الرغبة.

فوائد البطاطا الحلوة

والبطاطا لها فوائد عديدة تدفعنا لتناولها، ومن فوائد البطاطا الحلوة:-

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تحفز الجسم على إنتاج كرات الدم الحمراء، ما يساعد في علاج أنيميا فقر الدم.

تقوى المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

تعزز من نضارة البشرة وإشراقتها لاحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة.

تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

تنظم حركة الجهاز الهضمي لاحتوائها على الألياف التي تنظف القولون وتمنع الإمساك وتطرد السموم من الجسم.

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

تساعد فى علاج النحافة إذا تم إضافتها للنظام الغذائي اليومي لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين والسعرات الحرارية.

تعزز من صحة النظر والعيون لاحتوائها على فيتامين أ.

تساعد فى الوقاية من أمراض السرطان لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

تقوى عضلة القلب وتقلل فرص الإصابة بأمراض القلب لاحتوائها على البوتاسيوم.

تقوى العضلات وتمنع الإصابة بالشد العضلى أثناء التمرين وبالتالي مهمة للرياضيين.

تساعد فى الوقاية من أمراض السرطان لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

تقوى العظام والمفاصل لاحتوائها على الكالسيوم والبوتاسيوم.

تساعد فى مقاومة علامات الشيخوخة مثل ضعف البصر، وضعف جهاز المناعة، احتواء البطاطا على فيتامين C، تجعلها الحل الأمثل لمحاربة الجذور الحرة التي تحاول تدمير خلايا الجسم، والتعجيل بعلامات الشيخوخة.

مهمة للصغار لأنها تمدهم بالطاقة وتقوى عظامهم وتحافظ على نموهم بشكل صحى.

مهمة لصحة الحوامل لاحتوائها على حمض الفوليك الذي يساعد في نمو الأجنة وحمايتهم من التشوهات.