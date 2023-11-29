طريقة عمل البطاطا باللبن، لذيذة وغير مكلفة

طريقة عمل البطاطا باللبن، البطاطا باللبن من الحلوى المنزلية المصرية الشهيرة التى لها مذاق مميز لا يقاوم وعادة تقدم فى فصل الشتاء.

وطريقة عمل البطاطا باللبن، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل البطاطا باللبن.

مكونات عمل البطاطا باللبن:-

كيلو بطاطا مغسولة ومقطعة حلقات

كيلو لبن حليب

2 ملعقة سمن او زبد أو قشدة

كوب سكر

كيس فانيليا

رشة قرفة

طريقة عمل البطاطا باللبن:-

نغسل البطاطا جيدا بالماء الجارى ثم نقشرها.

ثم نسلقها مع الماء والقرفة نصف سلقة.

بعدها نرصها فى صينية فرن متوسط مدهونة زبد.

ثم تغلى اللبن الحليب ونضيف له السكر والفانيليا ونقلب جيدا حتى يذوب السكر.

ثم نصب اللبن الحليب على البطاطا فى صينية الفرن، ونضع على الوجه السمن أو الزبد أو القشدة.

وندخل البطاطا الفرن حتى يحمر وجهها وتنضج تماما.

ثم نخرجها وتقطع وتقدم ساخنة.

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فوائد البطاطا

والبطاطا فوائد عظيمة منها:-

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تقوى العظام والمفاصل لاحتوائها على الكالسيوم والبوتاسيوم.

تساعد فى مقاومة علامات الشيخوخة مثل ضعف البصر، وضعف جهاز المناعة، احتواء البطاطا على فيتامين C، تجعلها الحل الأمثل لمحاربة الجذور الحرة التي تحاول تدمير خلايا الجسم، والتعجيل بعلامات الشيخوخة.

مهمة للصغار لأنها تمدهم بالطاقة وتقوى عظامهم وتحافظ على نموهم بشكل صحى.

مهمة لصحة الحوامل لاحتوائها على حمض الفوليك الذي يساعد في نمو الأجنة وحمايتهم من التشوهات.

تحفز الجسم على إنتاج كرات الدم الحمراء، ما يساعد في علاج أنيميا فقر الدم.

تقوى المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

تعزز من نضارة البشرة وإشراقتها لاحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة.

تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

تنظم حركة الجهاز الهضمي لاحتوائها على الألياف التي تنظف القولون وتمنع الإمساك وتطرد السموم من الجسم.

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

تساعد فى علاج النحافة إذا تم إضافتها للنظام الغذائي اليومي لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين والسعرات الحرارية.

تعزز من صحة النظر والعيون لاحتوائها على فيتامين أ.

تساعد فى الوقاية من أمراض السرطان لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

تقوى عضلة القلب وتقلل فرص الإصابة بأمراض القلب لاحتوائها على البوتاسيوم.

تقوى العضلات وتمنع الإصابة بالشد العضلى أثناء التمرين وبالتالي مهمة للرياضيين.

تساعد فى الوقاية من أمراض السرطان لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.