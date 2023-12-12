رئيس الشيخ زايد: تنفيذ طرق ومرافق توسعات المدينة

تفقد المهندس أحمد محمد عبد الرازق "رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد" اعمال تنفيذ طرق ومرافق توسعات المدينه بالقرار ٢٣٠ لـ ٢٠١٧ برفقة م.اسامة فكري نائب رئيس الجهاز ومعاوني رئيس الجهاز وتابع اعمال الطرق الخارجيه المحيطه بمشروع جنه ٢ وجنه٤ ومنطقه بيت الوطن وطريق مدخل المدينه رقم ٧ والذي سيعد من اهم المداخل لربط المدينه بطريق مصر اسكندريه الصحراوى

كما شمل المرور باقى وحدات مشروع جنةه ٢ واعمال تنسيق الموقع الخاص بها.. والمنتظر تسليمها لحاجزيها في القريب العاجل..

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وأكد على ضرورة العمل دائمًا على تقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة.

كما استقبل المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، مجموعة من سكان مشروع الإسكان الاجتماعي (شاليهات بدر الدين ) بالحي السادس عشر.

واستمع رئيس الجهاز لشكواهم والتي جاء أبرز ما فيها أن قاطني شاليهات (بدر الدين) يعانون من مشاكل كثيرة وعلى رأسها عدم تسليم مشروع الإسكان الاجتماعي (شاليهات بدر الدين ) للإدارة التنفيذية للجهاز منذ إنشاء المشروع عام ٢٠٠٨، ومشاكل الإنارة، واستخدام مياه الشرب في ري المزروعات وتحويل أحد الفيلات إلى ورشة ميكانيكا سيارات.



وأكد رئيس الجهاز على مسؤولي التشغيل والصيانة بالجهاز المتابعة الميدانية لأعمال صيانة أعمدة الإنارة تفصيليًّا مدعوم بصور فوتوغرافية للإطلاع عليها، والتنسيق مع إدارة الأمن والإشغالات لشن عدد من الحملات حرصًا على الواجهة الحضارية للشاليهات.

وشدد رئيس الجهاز على نهو إجراءات تسليم المشروع والعمل على حل جميع شكاوى السكان.

كما أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم بدء إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج مسكن "، والمطروحة بـ15 مدينة، بداية من الأحد المقبل 17/12/2023، وحتى يوم الخميس الموافق 21/12/2023، في أيام محددة، وذلك بمقر نادي الإعلاميين بمدينة حدائق أكتوبر، وفقًا للمعلن من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بمحاور (الأكثر تميزًا – المتميز – المتوسط )، والتي سبق طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال الفترة من 22/8/2023: 21/10/2023، بمدن (القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – العبور – الشروق – الصالحية الجديدة – الفيوم الجديدة - بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – ناصر الجديدة " غرب أسيوط " – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا - السادات).

وأشار المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان الأكثر تميزًا والمتميزة بالطرح الثالث لبرنامج مسكن بمدن ( القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – العبور – الشروق – الصالحية الجديدة – الفيوم الجديدة )، يوم الأحد 17/12/2023.