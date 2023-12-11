بالأسعار والمساحات، طرح جديد للأراضى بنشاط فندقي وتجاري

كشفت وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة قنا الجديدة أرض بنشاط تجاري اداري بمساحة 1479 متر بسعر 4335 جنيه للمتر بقيمة إجمالية تصل لـ6 مليون جنيه وأرض عمراني متكامل بمساحة 128996 متر بسعر 1475 جنيه للمتر بقيمة إجمالية 190 مليون جنيه، وأرض تجاري اداري بمساحة 7085 متر بسعر 4330 جنيه للمتر بقيمة إجمالية 18 مليون جنيه، وأرض بنشاط فندقي بمساحة 4233 متر بسعر 2530 جنيه للمتر بقيمة 10 ملايين جنيه.

كما تطرح أرضا بنشاط طبي بمساحة 3241 متر بسعر 4610 جنيه للمتر بقيمة 15 مليون جنيه وأرضا تجاري اداري بمساحة 1611 متر بسعر 4335 جنيه للمتر بقيمة اجمالية 7 ملايين جنيه وأرضا بنشاط مخازن بمساحة 370 مترا بسعر 1775 جنيها للمتر.

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بانشطة متنوعة.

وتطرح بمدينة طيبة الجديدة ارض بمساحة 1200 متر بسعر 3915 جنيه بقيمة تصل لـ 4 ملايين جنيه، وأرضا تجاري إداري سكني بمساحة 1143 متر بسعر 3000 جنيه للمتر بقيمة 3 ملايين جنيه.

ويتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص ) بالإضافة إلى (١٪مصاريف اداريه و0.5٪ مجلس أمناء) علي ان يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري عن مدة ثلاث أشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط بالإضافة الى 1% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

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كما أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، عن طرح قطع الأراضي المقترحة للاستثمار بنظام التخصيص الفورى لشهر ديسمبر الجاري بالمدينة وفقًا للاشتراطات، على أن يتم التقديم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى يوم ٢٠٢٣/١٢/١٥.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة، أن قطع الأراضي المقترحة للاستثمار لشهر ديسمبر الجاري بمساحات مختلفة، وبأنشطة طبية وتجارية وسكنية وحضانة.

وأوضح الجهاز في بيان له، أنه تم إتاحة قطعة أرض بمركز فرعي 4 بالحي السادس، بمساحة (٢٧٨٧م) بنشاط " طبي " بسعر تقديري ١٧٩٩٥ جنيها للمتر، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، ووفقًا للاشتراطات البنائية حيث لا تزيد النسبة البنائية عن ٤٠% من المساحة المخصصة، وطبقا للاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني، ووزارة الصحة، وشئون البيئة، ويسمح ببدروم + أرضي + دورين متكررين، والردود الأمامي 5 أمتار، وجانبي وخلفي 4 أمتار.



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