العاصمة الإدارية توقع عقد شراكة مع شركة Atos الفرنسية

وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD) وشركة Atos رسميًا اتفاقية لإنشاء شركة مشتركة في العاصمة الإدارية الجديدة سيتم تكليف هذه الشركة المساهمة بالإدارة الشاملة والعملياتية للبنية التحتية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات داخل العاصمة الإدارية الجديدة لتوفير خدمات المدينة الذكية لأول مدينة ذكية متكاملة في المنطقة. شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD) هي المالك والمطور للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر والتي تقع على بعد 45 كم شرق القاهرة.

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ستغطي المدينة عند اكتمال كافة مراحلها مساحة 230 ألف فدان أي ما يقارب من 950 كيلومترًا مربعًا مقسمة إلى أربعة مراحل، جدير بالذكر ان المرحلة الاولي منها تشمل الحي الحكومي الذي يضمن جميع الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء ومدينة للثقافة والفنون وحي دبلوماسي ومدينة رياضية ومجموعة واسعة من الأحياء الحضرية. ستساعد العاصمة الإدارية الجديدة على تعزيز وتنويع الإمكانات المختلفة للبلاد من خلال إنشاء أماكن جديدة للعيش والعمل والزيارة. تأتي مبادرة المدينة الذكية ضمن نهج شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD) الذي يهدف إلى الاستفادة من التقنيات المتقدمة للتنمية الحضرية المستدامة، وتحسين البنية التحتية، وتحسين نوعية الحياة للمقيمين

بموجب هذه الاتفاقية الطموحة، تلتزم شركة (ATOS)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال خدمات التكنولوجيا، بتطبيق خبرتها الواسعة في إدارة وتشغيل وصيانة البنية التحتية الذكية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات داخل وخارج العاصمة الإدارية الجديدة، مع التركيز بشكل خاص على الاستدامة والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال تنفيذ ممارسات مبتكرة وصديقة للبيئة. ومن المقرر أن تستفيد الشركة المشتركة المنشأة حديثًا من خبرة Atos العالمية، مما يضمن عمليات سلسة وفعالة للنظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات في العاصمة الإدارية الجديدة بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة البيئية. علاوة على ذلك، ستلعب شركة Atos دورًا حيويًا في نقل المعرفة، مما يمنح المشروع المشترك أفضل الممارسات المستمدة من إدارتها الناجحة لمبادرات المدن الذكية في جميع أنحاء العالم

قام بالتوقيع على الاتفاقية كل من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD ونيابة عن شركة Atos الفرنسية السيد أحمد الحراني مدير عام شركة Atos Egypt والسيدة برنيس شاساني الرئيس التنفيذي للأسواق الناشئة وشهد حفل التوقيع الدكتور مهندس أحمد فهمي المدير العام لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والسيد نور الدين بهمن، الرئيس التنفيذي لشركة Atos Tech Foundation, تعمل هذه الشراكة التاريخية على تمكين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD من تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية لدعم التنمية الحضرية المستدامة، والمساهمة في المبادرات العالمية التي تهدف إلى مواجهة تحديات المناخ. ومن المتوقع أن تكون الشركة المشتركة لاعبًا رئيسيًا في تشكيل المشهد الرقمي للعاصمة الإدارية الجديدة. تهدف شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD إلى تقديم خدمات المدينة الذكية للسكان والزوار بما في ذلك: العدادات الذكية، البطاقات الذكية، إعادة التدوير الذكية، مواقف السيارات الذكية، الدفع الذكي والإضاءة الذكية.