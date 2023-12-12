الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

مقتل 6 من الشرطة وإصابة 25 بهجوم انتحاري على مركز أمني في باكستان

باكستان،فيتو
باكستان،فيتو

لقي ما لا يقل عن 6 من رجال الشرطة في باكستان مصرعهم  وأصيب 25 آخرين اليوم الثلاثاء، إثر تفجير انتحاري بسيارة مفخخة عند البوابة الرئيسية لمركز للشرطة في شمال غربي البلاد.

 تفجير انتحاري بسيارة مفخخة 

 
وقال المسؤول بالشرطة الباكستانية  كمال خان، إن الانفجار تسبب بانهيار جزء من المبنى، مشيرا إلى أن بعض المسلحين فتحوا النار أيضا، وتبع ذلك تبادل لإطلاق النار استمر لساعات بينهم وبين قوات الأمن قبل مقتل 3مهاجمين. وتم نقل عدد من أفراد الشرطة إلى المستشفى في حالة حرجة.

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وأشار خان إلى أن الهجوم وقع في مدينة ديرا إسماعيل خان، الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا على الحدود مع أفغانستان، والذي شكل في السابق معقلا لجماعة طالبان الباكستانية.

من جهتها، أعلنت جماعة مسلحة تدعى "حركة الجهاد باكستان"، التي تشكلت حديثا ويعتقد أنها فرع من حركة طالبان الباكستانية، مسؤوليتها عن الهجوم.

وشهدت منطقة خيبر بختونخوا تصاعدا في وتيرة أعمال العنف أدت إلى وقوع عدة هجمات مميتة، ففي يناير قتل ما لا يقل عن 101 شخص عندما استهدف انتحاري مسجدا في بيشاور.

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أفغانستان الحدود مع أفغانستان باكستان جماعة طالبان طالبان

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