خبير اقتصادي يوضح السيناريوهات المتوقعة خلال اجتماع الفيدرالي ومصير سعر الفائدة

يحبس العالم أنفاسه قبل إعلان نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي والذي يعقد اعتبارا من اليوم وحتى يوم غد الاربعاء، للإعلان عن مصير سعر الفائدة خلال الفترة القادمة وسط الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي

وإذ تؤثر نتائج هذا الاجتماع على كافة اقتصاديات دول العالم خاصة الناشئة والتي تعتمد على الدولار في تعاملاتها.

توقعات اجتماع الفيدرالي الأمريكي

أوضح الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع أن يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت سعر الفائدة والحفاظ عليها عند مستوياتها دون تحريك، حيث أن قرار الرفع مرة أخرى أمر مستبعد، خاصة وسط الظروف الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل زيادة معدلات التضخم.

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الدكتور سيد خضر، فيتو

حلول للحفاظ على معدلات التضخم عند مستوياتها المطلوبة

وأضاف خلال تصريح خاص لـ فيتو، إن أفضل الحلول للحفاظ على معدلات التضخم عند مستوياتها المطلوبة خلال الفترة القادمة وتشجيع الاستثمارات بمختلف القطاعات، هو الاتجاه لخفض سعر الفائدة والذي من المتوقع أن يتم خلال السنتين القادمتين، حال عدم تطبيق قرار الخفض خلال اجتماع اليوم وغد.

هل تتغير السياسة النقدية للفيدرالي

وأشار خضر إلى أن القرار المتخذ من جانب الفيدرالي الأمريكي يؤثر بطبيعة الحال على الدول ذات التبعية الاقتصادية للولايات المتحدة، لافتا إلى أن تطبيق قرار الخفض من شأنه تعويض خسائر الفيدرالي خلال الفترة القادمة، وتخفيف العبئ وزيادة الاستثمارات وتحقيق التوازن المطلوب في معدلات التضخم، وتغيير السياسة النقدية لتفعيل دور السياسة التجارية والاستثمارية بشكل كبير، لتجنب زيادة معدلات التضخم وتحقيق نسب النمو المستهدفة.