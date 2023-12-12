السكك الحديدية: استمرار أعمال تطوير القطارت لتقديم خدمة أفضل للركاب

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرار عمليات التطوير التي تقوم بها من أجل استعادة كفاءة القطارات وتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان وتوفير خدمة أفضل للركاب.

وزارة النقل أعلنت مسبقًا عن خطتها الشاملة للنهوض بهذا المرفق وشملت عمليات التطوير تحديث أسطول الجرارات الخاص بالقطارات وتطوير محطات السكة الحديد من خلال تزويدها بالوسائل التكنولوجية الحديثة وتحديث منظومة الإشارات من أجل زيادة معدلات الأمان بالإضافة إلى تطوير عربات الركاب من داخل.

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ونشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا لما توصلت إليه الهيئة من أعمال تطوير

تطوير جرارات القطار،فيتو

تطوير عربات الركاب،فيتو

تطوير أبراج الإشارات،فيتو

محطات القطارات،فيتو

ازدواج السكة

الفريق كامل الوزير وزير النقل أكد في تصريحات له أنه تم توريد 900 عربة قطار سكة حديد من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1.1 مليار يورو من شركة جانزمافاج المجرية، وتم الانتهاء من إعادة تأهيل 1325 عربة قطار عادية من إجمالي 1385 عربة مخطط إعادة تأهيلها وتوريد 400 عربة قطار من إجمالي 1215 عربة بضائع طرازات مختلفة من مصنع سيماف.

وأشار الوزير، إلى أن كل ذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة ورفع معدلات الأمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات، حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 1.2 مليون راكب يوميًا إلى 1.5 مليون راكب يوميًا عام 2024، ثم 2 مليون راكب يوميًا عام 2030.