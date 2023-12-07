تعرف على أهم طرق حجز قطارات السكة الحديد الجديدة

تحرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على توفير سبل الراحة للمواطنين من خلال توفير العديد من وسائل الحصول على تذكرة القطار، بما يسهم في منع تكدس المواطنين أمام شبابيك التذاكر بالمحطات ويمكن للراكب الحصول على التذكرة من خلال الطرق الآتية.

وحجز تذاكر القطارات أون لاين من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو أبلكيشن المحمول وتعد طريقة حجز التذاكر من خلال الهاتف أسهل طرق الحجز، حيث يمكن للركاب حجز تذكرة القطار من المنزل، بالإضافة إلى دفع قيمة التذكرة الإلكتروني من خلال موقع الهيئة العامة للسكة الحديد.

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طرق حجز تذاكر القطارات،فيتو

ويمكن حجز تذاكر القطارات من خلال منافذ فوي ووكلاء البيع المنتشرين بكافة محافظات الجمهورية بحيث يمكن للراكب حجز التذكرة قبل معاد السفر بـ14 يوما من خلال الرقم القومي بحد أقصى 4 تذاكر لكل بطاقة وفي حالة طلب رغبة الراكب في إلغاء الحجز يتم استرجاع قيمة التذكرة من خلال شباك التذاكر بمحطة القطار قبل 48 أو 24 ساعة من قيام الرحلة.

كما يمكن حجز وصرف التذاكر بواسطة الماكينات الذاتية بالمحطات TVM يستطيع الراكب حجز التذكرة بمعرفته بإستخدام كروت الإئتمان لحجز التذاكر من أي محطة بها هذه الماكينة بما يحقق المرونة والسير.

الحجز من خلال شبابيك المحطات

ولم تغن الطريقة الجديدة لحجز تذاكر القطارات عن النظام القديم لحجز التذاكر من خلال شبابيك التذاكر المنتشرة على مستوى الجمهورية،في الوقت نفسه تسعى السكك الحديدية إلي زيادة أعداد شبابيك حجز التذاكر وتوفير الوسائل التكنولوجية الحديثة لتسهيل عمليات الحجز والتيسير على المواطنين.