الإثنين 11 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر يلتقي خليفة حفتر في مستهل زيارته لليبيا (صور)

لقاء المشير خليفة
لقاء المشير خليفة حفتر مع علماء الأزهر الشريف، فيتو

استقبل المشير خليفة حفتر - القائد العام للقوات المسلحة الليبية، في مقر إقامته بمطار بنغازي والشيخ سعد رقرق - رئيس مجلس قبائل برقة، وممثلو القبائل والمدن الليبية  وفدا رفيع المستوى من علماء الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر؛ لتقديم التعازي في ضحايا إعصار دانيال، وعقد سلسلة لقاءات مع المسئولين وقيادات الفرع.

لقاء المشير خليفة حفتر مع علماء الأزهر الشريف

في كلمته رحب المشير خليفة حفتر - القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بوفد الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، التى يرأسها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، كما تقدم بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، معبرًا عن أسمى آيات الشكر لمصر؛ لدعمها ومساندتها وتضامنها مع الشعب الليبي في هذه المحنة، مؤكدًا على قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين والشعبين، كما أشاد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب ودعم الحلول السلمية للأزمات العربية وترسيخ الوطنية ودعم الاستقرار والأمن للشعوب العربية. 

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المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

من جانبه، أشاد الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، بحفاوة الاستقبال وسعادة الوفد بلقاء المشير خليفة حفتر، وممثلي القبائل والفروع، كما نقل تحيات فضيلة الإمام الأكبر للشعب الليبي أجمع، مؤكدا أن فرع المنظمة ومكاتبه بليبيا يعمل على ترسيخ وسطية الإسلام ويسعى لتفنيد الأفكار المتطرفة، من خلال الدورات التدريبية التي تعقدها المنظمة بهدف رفع الكفاءة العلمية للأئمة والعلماء الى جانب الرد على الذين يتعرضون للإسلام بالإساءة، كما أشار إلى أن المنظمة تصدر عدة مطبوعات تعالج قضايا فكرية هامة، كما أنها تستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة في نشر الفكر الوسطي الصحيح. 

كما قدم اللواء أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، خالص العزاء للأشقاء بليبيا جراء الإعصار المدمر دانيال، وأشاد بدور فرع المنظمة بليبيا، مؤكدًا على أن جهود المنظمة التي تبذلها تأتي انطلاقا من رسالتها في نشر الفكر الوسطي ومقاومة الفكر المتشدد الذي يريد أن يخرب البلاد ولا تنحصر جهود المنظمة في ذلك فقط، بل تعمل على عقد الدورات التدريبية العلمية لأئمة العالم الإسلامي، وإصدار العديد من المطبوعات لتحاصر بها الأفكار المتطرفة لتجفيف منابع الإرهاب والتشدد، فضلا عن تكاتف فروع المنظمة داخليا وخارجيا من خلال منصاتها الإعلامية المختلفة في تأكيد هذا الهدف.

وضم الوفد كلا من الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، اللواء أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة،  الدكتور عبد الدايم نصير - أمين عام المنظمة،  الدكتور حسن الصغير - أمين عام هيئة كبار العلماء، الدكتور إبراهيم الهدهد - المستشار العلمي للمظمة، الدكتور عبد الفتاح العواري - عميد كلية أصول الدين الأسبق،  الدكتور محمد أبو زيد الأمير - منسق عام بيت العائلة المصرية،  أحمد فوزي - مدير الفروع الخارجية،  أحمد غالب - المسئول الإعلامي،سوزان شكري - مسئولة الوافدين.

 

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علماء الأزهر الأزهر الشريف المنظمة العالمية لخريجي الازهر شيخ الأزهر الرئيس عبدالفتاح السيسي

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