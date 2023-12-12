الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تزاحم المواطنين أمام المقار الانتخابية فى مدينة نصر والرحاب ومدينتى للإدلاء بأصواتهم ( صور)

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة 2024، انتخابات الرئاسة المصرية،فيتو

 شهدت المقار الانتخابية فى القاهرة إقبالا جماهيريا للإدلاء الناخبين بأصواتهم في  الانتخابات الرئاسية 2024.

وتزاحم المواطنين أمام المقار الانتخابية بمدرسة أبو الفرج فى بولاق أبو العلا، المدرسة المتكاملة فى مدينتى، ولجان التجمع الخامس سيزا نبراوى،  ومدرسة ابن النفيس فى مدينة نصر.

كما تزاحم المواطنين أمام لجنة الانتخابية بمدرسة نبوية موسى بمدينة نصر، ومدرسة السلام الابتدائية بمدينة السلام، ومدرسة عابدين بدائرة قسم عابدين.

Advertisements

كما احتشد المواطنين أمام مدرسة الشهيد أحمد أبو العينين بمدينة الرحاب ومدرسة محمد أمين الراعى بمنطقة البساتين.

وتواصل أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة جهودها لتأمين المواطنين لإدلاء بأصواتهم.

 

 

الانتخابات الرئاسية 2024

 كما شهدت لجان الانتخابات الرئاسية 2024، بـ محافظتي القاهرة والجيزة إقبالا كثيفا من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية داخل 11 ألفا و631 لجنة فرعية.

 إدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

وشهدت لجان محافظتي القاهرة والجيزة حشودا كبيرة من قبل السيدات والأطفال والشباب وكبار السن أمام اللجان الانتخابية بالساعات الأولى لبدء العملية الانتخابية.

 

 

 

 

لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024 

انتخابات الرئاسة 2024، فتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية أبوابها في التاسعة صباحا، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، واليوم الأخير. 

 ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية 2024 عبر هذا الرابط.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن رقم تلقي الشكاوى والاستفسارات فيما يتعلق بالتصويت والعملية الانتخابية، وذلك على رقم 19826. 

 

 

 

كما حسمت الهيئة الوطنية للانتخابات موقف بعض الاستفسارات ومنها:

Advertisements

عدم جواز إدلاء الناخب في لجنة الوافدين طالما أنه موجود في محافظته

يحق لأي مواطن يحمل بطاقة رقم قومي حتى لو منتهية الإدلاء بصوته

 

 

 

نفاد بطاقات الاقتراع ببعض اللجان وتصويت 45% من قاعدة بيانات الناخبين

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك كثافة عالية وإقبالا من الناخبين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن هناك بعض اللجان الفرعية نفدت بها بطاقات الاقتراع، وتم إرسال عدد جديد من البطاقات الانتخابية لتلك اللجان لاستئناف عملية التصويت. 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة لمتابعة عملية التصويت، أن 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات. 

 

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة، ومنها: 

ظهور الرضع في ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024 بشبرا الخيمة (صور)

 

الإسعاف تستجيب لمواطن طلب نقله للإدلاء بصوته الانتخابي في مطروح (صور)

 

طوابير لكبار السن أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ (صور)

 

طلاب مدرسة الراهبات في الأقصر يشاركون المواطنين فرحتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)

 

طلاب جامعة الأزهر يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان مدينة نصر (فيديو وصور)

 

30 صورة ترصد زحام الناخبين أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

 

أغاني ورقص بالأعلام، احتفالات المصريين أمام اللجان الانتخابية بالجيزة (فيديو وصور)

 

 مسيرة بالطبل البلدي لأهالي أسيوط لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات (فيديو)

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة المصرية لجان الوافدين لجان المغتربين انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 معرفة اللجنة الانتخابية مقر اللجنة الانتخابية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية معرفة مقر اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومى الدعاية الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات ميعاد انتخابات الرئاسة الوطنية للانتخابات مرشحي الرئاسة المرشحين للرئاسة جدول انتخابات الرئاسة

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، كوبري 6 أكتوبر ومحوري صلاح سالم والحرية الأكثر زحاما

احتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية في الخليفة ومنشأة ناصر والمعصرة (صور)

ضبط 29 هاربا من المراقبة وممارسي أعمال البلطجة و200 تاجر مخدرات

القبض على 10 أشخاص بتهمة غسـل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقليوبية

استمرار التصويت في 25 لجنة انتخابية بالقاهرة حتى آخر ناخب (صور)

الفتيات يتصدرن المشهد الانتخابي في البساتين (صور)

شاب يخطف طفلا ويقتله بعد الفشل في الحصول على فدية بالمرج

غلق طريق مرسى علم - إدفو أمام حركة السيارات بسبب السيول

الأكثر قراءة

أول صورة لطفل اختطف وقتل بعد فشل المتهم الحصول على فدية في المرج

رسالة شديدة اللهجة من رئيس الوزراء للمتلاعبين في الأسعار ومحتكري السلع

جيش الاحتلال يقتل نفسه، إسرائيل تعلن مقتل 20 جنديًا بنيران صديقة في قطاع غزة

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 بمشاركة الأهلي

سيدات حزب النور يشاركن في الانتخابات الرئاسية 2024 بالمنيا (صور)

بعد دعمها احتجاجات ضد إسرائيل، انتفاضة عربية بسبب إجبار رئيسة هارفارد على الاستقالة

تحذير عاجل للأرصاد الجوية من الأتربة والرمال على هذه المناطق

الإفتاء توضح حكم جهاز العروس إذا ماتت قبل الزفاف

Advertisements

منوعات

المزيد

سيدات حزب النور يشاركن في الانتخابات الرئاسية 2024 بالمنيا (صور)

كاردي بي بعد انفصالها عن أوفست: أبحث عن الرجل المناسب

إلغاء وتأجيل 24 رحلة جوية في مطارات موسكو، اعرف السبب

فوائد حبة البركة، مهمة للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا وتحارب السرطان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

تاريخ محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب في أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم جهاز العروس إذا ماتت قبل الزفاف

دار الإفتاء توضح حكم الشرع بشأن الامتناع عن التصويت في الانتخابات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 12 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية