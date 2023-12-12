بعد دعمها احتجاجات ضد إسرائيل، انتفاضة عربية بسبب إجبار رئيسة هارفارد على الاستقالة

رئيسة جامعة هارفارد، أثارت رئيسة جامعة هارفارد، كلودين جاي، تعاطف العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر اسم كلودين جاي تريند مصر والعالم العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل".

الكونجرس يجبر رئيسة جامعة هارفارد على الاستقالة



استقالة رئيسة جامعة هارفارد كلودين جاي، بسبب دعمها لمظاهرات طلاب الجامعة ضد الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة، أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتفضوا لأجلها، مؤكدين أن إجبار كلودين جاي على الاستقالة يكشف الوجه الحقيقي للديمقراطية، التي وصفوها بـ"الزائفة"، عند الغرب، عندما يتعرض الأمر لمصالحهم.

Advertisements

رئيسة جامعة هارفارد كلودين جاي، فيتو



علق المحلل السياسي التركي د. محمد كانبكلي على إجبار رئيسة جامعة هارفارد على الاستقالة، فقال: "حرية التعبير في الولايات المتحده" رئيسة جامعة هارفارد كلودين جاي وصفت المظاهرات التي يقوم بها طلاب الجامعة للاحتجاج ضد جرائم اسرائيل " تدخل ضمن حرية التعبير" فتم وصمها بمعاداة السامية وتم استجوابها في الكونجرس وتم إجبارها على الاستقالة وقبل قليل أصبحت في مواجهة تهمة جديدة حيث تم اتهامها، بالسرقة الأدبية في أربع أوراق بحثية".

حرية التعبير في الغرب يتوقف عند مصالحها



ورد أحمد الأحمد قائلًا: "حرية التعبير في الغرب تتوقف عندما تتعارض مع مصالحهم ومع كل ما هو فيه دعم للمسلمين"

وقال عبد الرافع الإمام: "كما قال أحد العلماء الأفاضل، إن حرية التعبير وغيرها من ملحقات الديموقراطية البراقة عند الغرب مثل الأصنام المصنوعة من عجين التمر عند عرب الجاهلية: إذا شبعوا عبدوها وإذا جاعوا أكلوها."

ي جلسة الاستماع التي عقدها الكونجرس اليوم، رفضت رئيسة جامعة هارفارد، كلودين جاي،



أن تقول ما إذا كانت الدعوة إلى "الإبادة الجماعية لليهود" تتعارض مع قواعد السلوك الخاصة بها.



هذا التصريح

اغضب الصهاينة كثيرًا ولكن الحمد لله هناك ضمائر حية حتى في امريكا



pic.twitter.com/fDsNaEeslf — BeerHaddag (@Alazdi60) December 6, 2023



أما معمر فاضل فعلق قائلًا: "وقبلها تم استقالة رئيسة جامعة بنسلفانيا لنفس السبب"

وقال عبده إيساف ليونيل: "هي من أصل أفريقي وتعرف التمييز والكراهية ضد الأمريكان ذوي البشرة السمراء، لذلك لم ترضخ للباطل وبقيت متمسكة بالمبادئ وتم فصلها من عملها، تحية كبيرة لها."

ورد حميد الوزني فقال: "سيسعون إلى تدميرها من خلال اسقاطها كنموذج لحرية الفكر والاستقلالية"

استجواب سيء من عضوة الكونجرس لرئيسة هارفارد



أما نيلوش فقال: “اتمنى أن ندعمها بمنصة اكس ونحاول اظهارها بحقيقتها الجميلة التي يحاولون أن يشوهوها.. ”شفت التحقيق وكيف كان سافرا وكان فيه محاولة تخويف أسلوب همجي من قبل عضوة الكونجرس وكان لايمت لحرية التعبير بأي شكل..كانت عضوة الكونجرس تحاول أن تصف المظاهره السلمية بأنها عنف يدعو لابادة اليهود"

وعلق غانم عمار قائلًا: "سيطرة اللوبي اليهودي على صناع القرار في امريكا والدول الغربية ظاهرة"

تدافع رئيسة #جامعة_هارفارد، #كلودين_جاي، عن المجموعة المؤيدة لـ #حماس في جامعة هارفارد والتي ألقت باللوم على #إسرائيل في هجمات حماس الإرهابية، لكنها لا تؤيدها.

حماس هارفارد.

“نحن لا نعاقب أو نعاقب الأشخاص بسبب تعبيرهم عن آراء [موالية لحماس]

الطلاب الذين ألقوا باللوم على #إسرائيل… pic.twitter.com/GUxgenQHmK — reports (@d23hm) October 13, 2023



وقال هاريس أميج: "امريكا محتلة من قبل الصهاينة وكثير من الدول الاوروبية خصوصا ألمانيا"

ورد عادل أبو هاشم فقال: "أحداث غزة كشفت عن الحضارة الغربية ثياب الزيف التي ترتديها.."

وعبرت غادة أبو شهوت عن غضبها قائلة: "واصبحت اكيد مصابة بالصدمة مثلنا من كذبة حرية التعبير التي ربما آمنت بها وعلمتها لطلابها لسنوات عديدة"

وعلقت روان أغا قائلة: "اشمعني دي الي استقالت التلاته كان كلامهم شكل بعض وبصراحه كان ردهم كويس الي بتستجوبهم مستفزة جدا جدا جدا وهما هاديين جدا جدا كانو بارعين الثلاثه"

الكونجرس يجبر كلودين جاي على الإستقالة



أما رضا خامج فقال: " كل من يعرف الغرب جيدًا يُدرك تمامًا أنّ هذا السلوك ليس بِغريب على الثقافة الغربية عندما يتعلّق الأمر بِمحظورات مُعيّنة، الحياة في الغرب كاللوحة الجميلة عند النظر إليها من الخارج والإستمتاع بالنظر إلى جمالها لكن ما وراء هذه اللوحة مختلف تمامًا قد يصل لدرجة الفظاعة أحيانًا."

وقال الرادع التركي: "الكونجرس يجبر رئيسة جامعة هارفارد كلودين جاي على الإستقالة بعد وصفها للمظاهرات الطلابية ضد اسرائيل بأنها في نطاق "حرية التعبير". أمريكا لا ترعى الحريات، بل القمع والإرهاب..."

كلودين جاي أول رئيسة جامعة ممن أصل إفريقي، فيتو



وعلق بير هادج فقال: "في جلسة الاستماع التي عقدها الكونجرس، رفضت رئيسة جامعة هارفارد، كلودين جاي، أن تقول ما إذا كانت الدعوة إلى "الإبادة الجماعية لليهود" تتعارض مع قواعد السلوك الخاصة بها. هذا التصريح اغضب الصهاينة كثيرًا ولكن الحمد لله هناك ضمائر حية حتى في امريكا"

وعبرت علياء توفيق عن غضبها قائلة: "رئيسة جامعة هارفارد كلودين جاي وصفت المظاهرات التي يقوم بها طلاب الجامعة للاحتجاج ضد جرائم اسرائيل " تدخل ضمن حرية التعبير" فتم وصمها بمعاداة السامية وتم استجوابها في الكونغرس وتم اجبارها على الاستقالة. هذا ما يحدث في بلاد تدعي تزعم رعاية الديمقراطية في العالم!!"