الأحد 10 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

تقارير: إسرائيل ضربت غزة بأكثر من 22 ألف قنبلة أمريكية في أول 45 يوما من العدوان

العدوان على غزة،
العدوان على غزة، فيتو

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أسقط خلال أول 45 يوم من العدوان على غزة، أكثر من 22 ألف قنبلة أمريكية.


مساعدات أمريكية إلى إسرائيل في العدوان على غزة 


وبالأمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في بيان صادر عنها، أن وزارة  الخارجية الأمريكية  وافقت على بيع قذائف دبابات عيار 120 ملم لإسرائيل ب 106 ملايين دولار 
ولم يتوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل منذ بداية الحرب، فأرسلت واشنطن ألاف الأطنان من الأسلحة والذخائر إلى تل أبيب لدعمها في العدوان على غزة.


وفي السياق ذاته  أعلن  المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني  أن واشنطن أثبتت لمرة ثانية أنها الفاعل والعامل الرئيسي في قتل المدنيين والمواطنين الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية الحيوية في قطاع غزة.

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وأضاف كنعاني تعليقا على الفيتو الأمريكي ضد مشروع وقف إطلاق النار بغزة في مجلس الأمن: "منذ بداية العدوان الوحشي للكيان الصهيوني، أثبتت واشنطن مرارا تحالفها ومشاركتها مع نظام الفصل العنصري الاسرائيلي في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

 

اتساع نطاق الحرب في المنطقة

 

وتابع: "أعرب المسؤولون الحاليون في أمريكا عن قلقهم على حياة الأطفال والمدنيين في غزة لكنهم في ذات الوقت وتحت ستار الخداع والنفاق، سلَّموا الأسبوع الماضي الشحنة الـ 200 من الأسلحة والمساعدات العسكرية لإسرائيل التي تقتل الأطفال"، مشددا على أن عواقب أي اتساع في نطاق الحرب في المنطقة سيتحملها بالتأكيد النظامان الأمريكي والإسرائيلي.

واستخدمت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع بريطانيا عن التصويت.

وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

ودعا مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، كما أكد ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعدت الإمارات العربية المتحدة مشروع قرار يطرح للتصويت على مجلس الأمن، يطالب في نسخته الأخيرة بـ"وقف فوري لإطلاق النار لدواعٍ إنسانية" في غزة، محذرا من الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، كما يدعو مشروع القرار إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

رسالة تنبيه من جوتيرش لمجلس الأمن

وحث جوتيرش مجلس الأمن على عدم إدخار أي جهد للدفع من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، كما شدد على ضرورة أن يفعل المجتمع الدولي كل ما يمكن لإنهاء محنة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد أن "المخاطر المرتفعة من انهيار منظومة الدعم الإنساني بشكل كلي في قطاع غزة هي ما دفعه إلى تنبيه مجلس الأمن الدولي في رسالة رسمية ولفت الانتباه إلى انهيار منظومة الدعم الإنساني ما  قد يسبب نتائج كارثية وزيادة الضغط باتجاه نزوج جماعي تجاه مصر، وأخشى أن تكون النتائج مدمرة لأمن المنطقة برمتها"

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جيش الإحتلال الإسرائيلي البنتاجون العدوان على غزة غزة الشعب الفلسطيني

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