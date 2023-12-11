الإثنين 11 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

خبير عن خطة توسيع أمريكا القوة البحرية بالبحر الأحمر: تضخيم الخطر ودعم إسرائيل

البحر الأحمر، فيتو
البحر الأحمر، فيتو

قال الدكتور كرم سعيد الباحث المتخصص بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" تعليقا على مخطط الولايات المتحدة الأمريكية لتوسيع القوة البحرية متعددة الجنسيات بالبحر الأحمر بزعم حماية السفن من التهديدات الحوثية، إن الولايات المتحدة الأمريكية توجه في إدارة المخاطر في منطقة البحر الأحمر.

وأوضح الباحث المتخصص بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن الولايات المتحدة تسعي بشكل مستمر لتضخيم الخطر من خلال التأكيد على أن الحوثيين في تهديدهم للملاحة البحرية لا يقتصر فقط على إسرائيل، وإنما يمتد إلى أكثر من 10 دول.

وتابع: الأمر الثاني هو أن الولايات المتحدة الأمريكية سعت الي تصدير سلبية للحوثيين وأنهم جماعة ارهابية، أما الأمر الثالث فهو محاولة إظهار أو الدفاع عن حق العمليات العسكرية في قطاع غزة والتأكيد على أن إسرائيل تدعم نفسها، وذلك في محاولة لتبرير طرحها في ما يتعلق بتأمين خطوط الملاحة في الشرق الأوسط.

وأشار كرم سعيد إلى أن الولايات المتحدة ترتكز على عدة محاور  أولها محاور تحشيد تأييد إقليمي ودولي لعملية تأمين الملاحة في البحر الأحمر وتوسيع التنسيق مع الدول الداعمة للتوجهات الأمريكية في ما يتعلق بدعمها لإسرائيل وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا، وهو ما ظهر في قرار بريطانيا بإرسال سفن لتأمين الأوضاع في البحر الأحمر والأمر الثالث هو إرسال المزيد من القطع العسكرية في محيط البحر الأحمر وباب  المندب لتأمين عملية  الملاحة، أما الأمر الرابع هو محاولة الضغط على القوى الإقليمية والدول المشاطئة للبحر الأحمر بالمشاركة في عملية التأمين سواء بشكل إجرائي عبر الدعم العسكري أو تعزيز إدانتها لممارسات الحوثيين في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب.

 

وقبل وقت سابق  ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتوسيع القوة البحرية متعددة الجنسيات بالبحر الأحمر لحماية السفن من التهديدات الحوثية.

 توسيع القوة البحرية متعددة الجنسيات

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أمريكي مُطلع  على الأمر أن "العديد من الدول لها مصلحة في منع تعطيل الشحن التجاري عبر هذا الجزء من العالم، مشيرا إلى أن هذه النقطة أكدها مسؤولو الإدارة للدول الأخرى خلال محادثات توسيع القوة البحرية، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

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ووصف المسؤول الجهود الأمريكية بأنها  طموحة إلى حد كبير، مشيرا إلى عدم وجود جدول زمني واضح حتى الآن حيث يقوم الحلفاء والشركاء بتقييم كيفية مشاركتهم.

وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن المناقشات حول توسيع القوة  تجري بنشاط.

 جدير بالذكر أن  مليشيا  الحوثي باليمن  أعلنت السبت الماضي،  أنها ستمنع كافة السفن المتجهة لإسرائيل من أي جنسية من المرور إذا لم يدخل قطاع غزة ما يحتاجه من الغذاء والدواء، محذرة من أن هذه السفن  ستصبح هدفا مشروعا  لها إذا لم يتحقق ذلك.

 

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