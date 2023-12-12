موعد مباراة بيراميدز وبلدية المحلة والقناة الناقلة

بيراميدز، يستعد فريق بيراميدز بقيادة البرتغالي باتشيكو للمواجهة المقبلة أمام بلدية المحلة ببطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها يوم الخميس القادم.

موعد مباراة بيراميدز وبلدية المحلة

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره بلدية المحلة في السابعة مساء الخميس القادم ضمن لقاءات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وبلدية المحلة

وتذاع مباراة بيراميدز وبلدية المحلة عبر قناة أون تايم سبورت 2 الناقل الحصري للدوري المصري.

وكان آخر ظهور لبيراميدز بالدوري المصري أمام الإسماعيلي بالجولة السابعة وفاز بنتيجة 2\1.

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وكانت الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري قد بدأت بمواجهة سموحة ضد فاركو، وتأجلت 4 مباريات من الجولة وهم مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري وفيوتشر مع المصري، والجونة مع بيراميدز، والأهلي مع زد.

وجاء ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز بعد تعادل المقاولون والداخلية.

ترتيب الدوري المصري



1- بيراميدز 16 نقطة

2- الأهلي 14 نقطة

3- طلائع الجيش 14 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

5- زد اف سي 13 نقطة

6- مودرن فيوتشر 12 نقطة

7- الاتحاد السكندري 12 نقطة

8- سموحة 12 نقطة

9- المصري البورسعيدي 12 نقطة

10- الزمالك 11 نقطة

11- الجونة 10 نقاط

12- إنبي 10 نقاط

13- بلدية المحلة 9 نقاط

14- الإسماعيلي 7 نقاط

15- الداخلية 6 نقاط

16- فاركو 5 نقاط

17- المقاولون العرب 4 نقاط

18- البنك الأهلي 3 نقاط

بيراميدز يتعادل مع صن داونز

دوري أبطال أفريقيا، خطف فريق بيراميدز تعادلا سلبيا أمام مضيفه صن داونز الجنوب الأفريقي، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح بيراميدز بهذا التعادل في انتزاع نقطة ثمينة من بين أنياب صن داونز، خاصة أن المباراة أقيمت على ملعب بطل جنوب أفريقيا.



ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الثانية

وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي

1- صن داونز 4 نقاط…سجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدف

2- مازيمبي 4 نقاط…..سجل هدفا واستقبل مثله

3- نواذيبو 4 نقاط…سجل هدفين واستقبل 3 أهداف

4- بيراميدز 4 نقاط….سجل هدفا واستقبل هدفين.

اعتذر ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، عن عدم حضور حفل اختيار الأفضل في قارة أفريقيا لعام ٢٠٢٣ والذي اقيم مساء امس في مدينة مراكش المغربية.





وتلقى رئيس نادي بيراميدز دعوة رسمية في وقت سابق من الجامعة المغربية لكرة القدم، والاتحاد الأفريقي، كاف، لحضور الحفل، إلا أن تأخر طائرته بسبب بعض الظروف الجوية حال دون تواجده في المغرب لحضور الحفل.

في سياق مختلف، أبدى ممدوح عيد حزنه الشديد على نتيجة التعادل السلبي التي خرجت عليها مباراة بيراميدز أمام صن داونز في جنوب أفريقيا بثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أن الفريق استحق الخروج بنتيجة الفوز، وأضاع عدة فرص بسبب عدم التوفيق.

أشار إلى أنه في ذات الوقت ورغم حزنه على ضياع الانتصار إلا أنه يشيد بأداء اللاعبين وإصرارهم وتنظيمهم خلال المباراة، وبذل مجهود كبير أمام منافس قوي، مشددا على أن الفريق جاهز لتحقيق النتيجة الأفضل في مجموعته لثقته في قدرات لاعبي بيراميدز وأنهم أفضل فنيا من باقي فرق المجموعة، لتحقيق أهداف النادي واستكمالها سويا.



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