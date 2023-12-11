الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رياضة

بعد واقعة منعه من الدخول، بيراميدز يستعيد ماييلي بمواجهاته القادمة

ماييلي، فيتو
ماييلي، فيتو

يستعيد فريق بيراميدز لاعبه الكونغولي فيستون ماييلي خلال مواجهاته القادمة سواء ببطولة الدوري المصري الممتاز أو دوري أبطال أفريقيا.

 

وغاب ماييلي عن مواجهة بيراميدز الأخيرة أمام صن داونز بجنوب أفريقيا بدوري أبطال أفريقيا.

 

وجاء غياب ماييلي بسبب رفض سلطات جنوب أفريقيا السماح بإعطائه تأشيرة بالدخول مع بعثة فريقه بسبب خلافات بين البلدين.

 

ومن المتوقع أن يقود ماييلي هجوم بيراميدز أمام بلدية المحلة بالجولة التاسعة بالدوري الممتاز وأمام صن داونز.

 

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موعد مباراة بيراميدز القادمة

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره بلدية المحلة في السابعة مساء الخميس القادم ضمن لقاءات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ماييلي يتوعد صن داونز

توعد الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم فريق بيراميدز، نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي تجمع الفريقين، يوم 19 ديسمبر الجاري، بالجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال ماييلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مخاطبا مسئولي صن داونز: "رفضتم إعطائي تأشيرة الدخول لجنوب إفريقيا لأنكم اعتقدتم بذلك أنكم ستهزموننا، ولكن حصلنا على نقطة مهمة في عقر داركم، لنتقابل في القاهرة".

 

فيستون ماييلي يتوعد صن داونز في الإياب، فيتو

وجاء رد فعل ماييلي، عقب غيابه عن مواجهة صن داونز، التي جمعت الفريقين امس، الأحد، ضمن فعاليات دوري الأبطال، وانتهت بالتعادل السلبي، بسبب التعنت من السلطات في جنوب إفريقيا وعدم منحه تأشيرة دخول البلاد ليفقد الفريق السماوي واحدا من أبرز لاعبيه وأحد المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب داخل القارة هذا العام.

 

بيراميدز يتعادل مع صن داونز

دوري أبطال أفريقيا، خطف فريق بيراميدز تعادلا سلبيا أمام مضيفه صن داونز الجنوب الأفريقي، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح بيراميدز بهذا التعادل في انتزاع نقطة ثمينة من بين أنياب صن داونز، خاصة أن المباراة أقيمت على ملعب بطل جنوب أفريقيا.


ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الثانية

 

وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي 

1- صن داونز 4 نقاط…سجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدف

2-  مازيمبي  4 نقاط…..سجل هدفا واستقبل مثله

3- نواذيبو  4 نقاط…سجل هدفين واستقبل 3 أهداف

4- بيراميدز 4 نقاط….سجل هدفا واستقبل هدفين.

 

 

مواعيد مباريات بيراميدز بدور المجموعات بدوري الأبطال


الجولة الأولى: بيراميدز × مازيمبي - داخل مصر - 24-25 نوفمبر 2023 (1\0)

الجولة الثانية: نواذيبو الموريتاني × بيراميدز - خارج مصر - 1-2 ديمسبر 2023 (2\0)

الجولة الثالثة: صن داونز × بيراميدز - خارج مصر - 8-9 ديسمبر 2023 (0\0)

الجولة الرابعة: بيراميدز × صن داونز - داخل مصر - 19 ديسمبر 2023

الجولة الخامسة: مازيمبي × بيراميدز - خارج مصر - 23-24 فبراير 2024

الجولة السادسة: بيراميدز × نواذيبو الموريتاني - داخل مصر - 1-2 مارس 2024.

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