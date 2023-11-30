الخميس 30 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

طريقة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد عن طريق الهاتف المحمول (فيديو)

حجز تذاكر القطارات،فيتو
حجز تذاكر القطارات،فيتو

تواصل  وزارة النقل جهودها في تقديم الخدمات المختلفة للركاب، من خلال توفير حجز تذاكر القطارات بالعديد من الطرق التي تمنع تكدس المواطنين على شبابيك التذاكر بمحطات القطارات. 

 

وتعد طريقة حجز التذاكر من خلال الهاتف أسهل طرق الحجز، حيث يمكن للركاب حجز تذكرة القطار من المنزل،  بالإضافة إلى دفع قيمة التذكرة الإلكتروني من خلال موقع الهيئة العامة للسكة الحديد.

نشرت وزارة النقل فيديو عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو استعرضت من خلاله طريقة حجز تذاكر القطارات من خلال الهاتف المحمول بهدف تسهيل عمليات حجز التذاكر.

 

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الهيئة القومية لسكة الحديد أعلنت مسبقًا عن التعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية في تحديث منظومة حجز التذاكر الخاصة بها، وأن عمليات الحجز تتم بصورة مؤمنة بشكل كامل، بهدف الحفاظ على حسابات الركاب.

 

دفع قيمة تذكرة القطار بالكروت الذكية من خلال المحطات 

وفي سياق آخر استهدفت الهيئة تخفيف الزحام على شبابيك المحطات من خلال إتاحة دفع قيمة التذكرة بالكروت الذكية (كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر الـ Debit Card ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى (الـ POS ) لسداد قيمة التذاكر.

 

 وعملت الهيئة على توفير 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية بعدد 54 محطة  كمرحلة أولى على أن يتم تشغيلها فى بقية المحطات تباعًا مما يتيح الدفع نقدًا أو عن طريق الكروت الذكية. 

 

استرداد قيمة التذكرة نقدًا من خلال شبابيك الحجز بالمحطة

وأكدت الهيئة أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدًا من خلال شبابيك الحجز بالمحطة وفقًا لقواعد وتعليمات الهيئة،والهيئة لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

 

يأتي ذلك في ضوء توجيهات  وزير النقل الفريق كامل الوزير بتعظيم المشاركة مع القطاع الخاص في مختلف مشروعات النقل وبصفة خاصة في مجال إدارة وتشغيل قطاعات السكك الحديدية، إلى جانب الاستفادة من تزايد الطلب على استخدام قطارات النوم من السياحة الداخلية والخارجية لتعظيم الإيرادات من العملة الأجنبية، مع تقديم خدمة مميزة للجمهور.

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بدء خدمة حجز تذاكر القطارات من خلال منافذ فوري

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بالتفاصيل، طريقة حجز تذاكر القطارات من المحمول

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