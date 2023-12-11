الصناعات الغذائية: معرض "فوود أفريكا" بوابة هامة لتسويق المنتجات المصرية

أكد محمد سيد عباس، عضو بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن معرض "فوود أفريكا" والذى تبدأ فعالياته غدا الثلاثاء، يمثل بوابة ومنصة دولية هامة للترويج وتسويق المنتجات الغذائية المصرية داخل مختلف الأسواق العالمية، لافتا إلى أن هذا المعرض يعد نافذة تسويقية جيدة للعاملين بقطاع الصناعات الغذائية.

وأشار عباس فى تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن هذا المعرض يعد واحدة من أهم وأكبر الفعاليات الدولية المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية بالقارة الإفريقية، لافتا إلى أن المشاركة فى المعرض فرصة جيدة للتعارف بين الشركات بمختلف أنواعها وتصنيفاتها.

Advertisements

الزيوت الطبيعية والعطرية

وقال عباس: إن الزيوت الطبيعية والعطرية تعتبر من المنتجات الطبيعية الهامة التي تستخدم في العديد من المجالات الصحية والتجميلية، لافتا الى أن الزيوت الطبيعية تستخدم عادة في العلاج الطبيعي والعناية بالبشرة والشعر، فيما تستخدم الزيوت العطرية بشكل رئيسي في صناعة العطور والمنتجات العطرية الأخرى.

وأوضح أن الزيوت الطبيعية تستخرج من جميع أجزاء النباتات كالبذور والأعشاب والفواكه والجذور والزهور بطرق طبيعية، وهي تحتوي على مكونات طبيعية نقية وفعالة. لافتا إلى أن الزيوت الطبيعية تتميز بتركيز عالٍ من المركبات الهامة والتي لها فوائد صحية عديدة، مثل تحسين الدورة الدموية وتخفيف الألم وتحسين المزاج وتعزيز صحة البشرة والشعر.



وقال: إن الزيوت الطبيعية تستخدم في العديد من الصناعات، مثل صناعة الصابون وصناعة العطور والمنظفات والمستحضرات الصحية والتجميلية فضلا عن استخدامها في الطهي. لافتا إلى أنه يوجد أنواع من الزيوت الطبيعية النظيفة مثل زيوت "حبة البركة - الجرجير - الجوجوبا - الكتان - اللوز الحلو - السمسم - وجوز الهند"، موضحا أنها تعد من الصناعات الواعدة فى مصر.



غدا، وزراء التموين والنقل والصناعة والزراعة والصناعة يفتتحون الدورة الثامنة لمعرض فوود أفريكا

ويفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي غدا الثلاثاء فعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا"، والذي تنظمه كونسبت بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة آي أف بى خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبرعاية من وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة، وذلك بمشاركة أكثر من 900 شركة تمثل 32 دولة، إلى جانب دعوة أكثر من 500 مشترٍ دولي.

وقالت داليا قابيل المدير التنفيذي لـلشركة المنظمة للمعرض: إن المعرض سيشهد افتتاح ثلاث فعاليات هامة اخرى تشمل معرض "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف فى دورته الرابعة، الى جانب معرض "فريش أفريكا" المتخصص فى مجال الحاصلات الزراعية، بالإضافة الي معرض "تمور أفريكا" والمتخصص فى قطاع التمور والذى يتم تنظيمه بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى كشريك إستراتيجى.

وأشارت إلى أن المعرض سيشهد مشاركة دولية متميزة بإجمالى 13 جناحا دوليا، فضلا عن مشاركة دولة الكويت كضيف شرف المعرض لهذا العام.

مشاركة الشركات الناشئة والصغيرة

وأوضحت قابيل أنه يشارك فى الفعاليات ايضا العديد من المنظمات التنموية والتى ستتولى تنظيم مشاركة الشركات الناشئة والصغيرة والجمعيات الزراعية خاصة من صعيد مصر بالمعرض، ومن بينها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو، مشروع الابتكار الزراعى التابع للوكالة الالمانية للتنمية - جى أى زد، مشروع إيراس التابع للمعونة الأمريكية ومركز تحديث الصناعة ومبادرة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية للشركات الصغيرة ومبادرة إزدهار التابعة لغرفة الصناعات الغذائية ومشروع تريد التابع للمعونة الأمريكية.

ولفتت إلى أنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد 15 جلسة نقاشية حول مستقبل قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف وكذا استعراض نماذج الشراكة المبتكرة لدعم المرأة فى سلسلة توريد أعمال التصنيع الزراعى وذلك بمشاركة كبيرة من الخبراء ورجال الأعمال والمتخصصين، كما سيتم تخصيص منطقة لعروض الطهى ومسابقة البريستا ( فنون القهوة)، فضلا عن تكريم عدد من رواد الصناعة والزراعة الى جانب تخصيص منطقة اللقاءات الثنائية والتشبيك مع المشترين الدوليين.

المجلس التصديرى للصناعات الغذائية

جدير بالذكر أن المعرض يقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، وهم: المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وغرفة الصناعات الغذائية، وهيئة سلامة الغذاء، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية - هيا، هيئة المعارض المصرية، وجهاز التمثيل التجارى، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى.

ويشارك فى الفعاليات عدد من الهيئات والجهات الحكومية، ومن بينها هيئة المواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك المصرية والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات ومركز تطوير وسلامة الغذاء والحجر الزراعي وهيئة تنمية الصعيد والحجر البيطرى.

ومن أبرز الدول المشاركة فى فعاليات المعرض كل من: الجزائر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا والبرازيل واسبانيا والهند وباكستان وايطاليا والصين والكويت وبولندا وتركيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وفرنسا وتونس والأردن.