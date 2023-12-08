تنظيم لقاءات عمل ثنائية للشركات الروسية مع نظيرتها في معرض فوود افريكا

تنطلق فعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" خلال الفترة من 12 وحتى 14 ديسمبر الجارى

تشارك دولة روسيا الاتحادية بجناح وطنى يضم اكثر من 25 شركة فى مختلف القطاعات الغذائية من لحوم ومجمدات وحلويات ومصنعات الخضر.

المشاركة الثالثة للجانب الروسى فى معرض فود افريكا

وتعد هذه المشاركة الثالثة على التوالى للجانب الروسى فى فعاليات المعرض، كما انها تأتى تتويجًا للعلاقات المصرية الروسية المتميزة التى تربط بين البلدين فى كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة.

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السوق الروسى من أهم الأسواق المستوردة للحاصلات الزراعية

يشار إلى أن السوق الروسى يعد من أهم الأسواق المستوردة للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية المصرية وأهمها الموالح، البطاطس، الرمان، مجمدات،منتجات الاجبان، النباتات الطبية والعطرية، وقد بلغت الصادرات المصرية للاسواق الروسية من الحاصلات الزراعية بالموسم التصيرى (2022 – 2023 )اكثر من 688 الف طن بقيمة تتعدى الـ 420 مليون دولار

صادرات المصنعات الغذائية

وفيما يتعلق بصادرات المصنعات الغذائية فقد بلغت خلال الفترة من يناير الى مايو 2023 اكثر من 35 مليون دولار تتصدرها الفراولة المجمدة ثم الخضروات المجمدة ثم الجبن الابيض وزيتون مخلل وغيرها.

وفى هذا السياق أوضحت داليا قابيل المدير التنفيذى لـ كونسبت لتنظيم المعارض والمؤتمرات – الشركة المنظمة لمعرض فوود افريكا – أن البعثة التجارية الروسية تأتى ضمن بعثة المشترين المشاركين فى فعاليات المعرض وذلك بتنسيق وتعاون مع جهاز التمثيل التجارى والمكتب التجارى المصرى بروسيا حيث تضم البعثة أهم المستوردين وسلاسل السوبر الماركت الروسية، لافتةً إلى أنه سيتم خلال أيام المعرض تنظيم لقاءات عمل ثنائية للشركات الروسية مع العارضين بالمعرض، خاصة وأن المعرض أصبح يمثل نقطة التقاء لجميع العاملين بقطاع الصناعات الغذائية على المستويين المصرى والاقليمي سنويًا ويستقطب المشترين الدوليين من الدول العربية وقارة أفريقيا.

ولفتت قابيل إلى أنه سيتم خلال فعاليات المعرض تنظيم جلسة نقاشية بالتعاون مع جمعية تجارة التجزئة الروسية لعرض أهم الفرص التصديرية للسوق الروسى وديناميكيات السوق واتجاهات المستهلك واحتياجات المصانع، وكذا شهادات الجودة المطلوبة، واللوجيستيات والعقود التجارية وغيرها من الموضوعات التى تدعم تعزيز العلاقات التجارية بين الشركات المصرية ونظيرتها الروسية وبما ينعكس ايجابًا على معدلات التبادل التجارى بين البلدين.

جدير بالذكر أن المعرض التجاري الدولي الثامن للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" والذي تنظمه كونسبت بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة أى أف بى ستنطلق فعالياته خلال الفترة من 12 إلي 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة

ويأتي ذلك برعاية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وبمشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات الغذائية تصل الى حوالى 900 شركة تمثل 32 دولة.